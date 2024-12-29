兩天王遇意外 郭富城台灣騷踏空墮台 劉德華紅館跌倒險滑出3米高台

【明報專訊】兩大天王劉德華與郭富城前晚分別於香港紅館及台北小巨蛋舉行演唱會，齊發生驚險意外，劉德華在3米高台上跌倒衝前，頭部滑出台邊，幸好有驚無險，他凌晨在社交平台發親筆信向粉絲報平安；郭富城做大心心手勢時退後踏空墮下台，手上的咪撞到升降台邊鋼板發出巨響，嚇壞歌迷，他事後發文交代情况，說不用擔心。

劉德華（華仔）在紅館舉行20場《今天...is the Day巡迴演唱會香港站》，之前在內地巡唱時多次發生驚險意外，日前他在首場演唱會上向歌迷派定心丸說：「大家都驚舞台有很多陷阱，是嗎？其實仲有好多位行，我好安全，希望大家放心睇騷。」

華仔完騷後親筆信報平安

不過前晚華仔唱《練習》時，不慎在台上跌倒，網上流傳視頻見他當時身處約3米高升降台，向前跪滑向台邊最前方時，疑失平衡跌倒滑行，頭部衝出了台邊，幸好他及時按着，過程驚險，全場歌迷驚叫，並大叫「華仔」。他倒地約6秒後，坐起繼續落力唱歌，表現專業。這一幕令歌迷受驚，他昨日凌晨在社交網發出親筆信報平安，寫道：「親愛的家人們：我沒事！謝謝你們的愛，夢裡見！華仔」。

城城被衣服珠片刮損手指

另邊廂，郭富城一連3場《ICONIC世界巡迴演唱會》前晚在台北小巨蛋開鑼，是他相隔5年再踏小巨蛋舞台，特別為台北站打造專屬歌單。開場時他跟歌迷說「好想你們」、「你們有沒有想我？今天看到很多台灣的歌迷朋友，還有其他地方來的，5年沒來了？你們還好嗎？」

不過演出不久發生意外，先是手指流血，工作人員拿毛巾衝上台給他擦手，城城說沒關係繼續演出。之後他穿閃亮歌衫獻唱，唱完向台下觀眾派大心心後，退後行到升降台時，意外踏空跌落台底，現場聽見他的咪撞到台邊鋼板的聲音，歌迷擔心尖叫，之後城城升上舞台繼續演出。他的經理人小美回應：「城城沒事，只是在轉升降位時手拿的咪碰到台邊，沒事發生！反而之前唱《越愛越好》時被衣服珠片刮損手指，但也沒有大問題，繼續落力表演，觀眾反應熱烈！謝謝關心！」

稱身體沒碰撞台邊

城城昨日凌晨在社交平台發文報平安，「順利完成我的ICONIC Tour台北站第一場，希望大家都喜歡今晚這個充滿『回憶殺』的歌單。現場的歡呼和吶喊聲震撼到我，謝謝大家給我這份無法形容的感動。但我得說，中段唱完《分享愛》後，我從升降台降走時踏空了一步，手上的咪碰到台邊鋼板，發生巨響，新訂製的咪刮花了少許！但我是完全沒有碰撞到，謝謝大家關心，令太多人擔心了，真的不好意思！隨後我還是揮灑自如地升上舞台，繼續『歌畫交滙、字舞相隨』。我和大家這個『台北站ICONIC之約』，還有兩個晚上，明天見！」

娛樂組