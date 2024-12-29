趙薇自爆離婚多年 與黃有龍劃清界線

【明報專訊】48歲內地女星趙薇與內地富商黃有龍2008年低調結婚，2010年誕下女兒「小四月」，她有段時間分享一家三口溫馨照片，給人幸福感覺。趙薇2021年陷入低潮期，傳被列入「劣迹藝人」遭封殺，演藝事業停頓3年。今年隨着社交帳戶恢復正常，影片獲解封，傳有望快將復出。黃有龍近年屢傳欠債，早前被一間海外註冊公司入稟高等法院追討逾7.5億元。趙薇昨日突然在社交平台發文宣布多年前已跟黃有龍離婚，稱關於黃有龍的事與她無關，劃清界線。

沉寂多時的趙薇昨日突然在微博發文宣布跟黃有龍離婚，她說：「我多年前已正式與黄先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。謝謝大家。」該發文至昨晚8時30分逾14萬個讚好，逾2萬個留言，大批網民表示支持趙薇，為她加油，認為應該一早公布，讓大家清楚情况，並說希望她快點復出。

2008年結婚 兩年後誕女

趙薇當年憑劇集《還珠格格》飾演小燕子走紅，事業發展順暢。她與黃有龍在飯局上認識，被對方熱烈追求，2008年註冊結婚，2010年誕下女兒「小四月」。趙薇婚後繼續幕前工作，獲黃有龍支持。後者遇到趙薇前，曾與港姐冠軍葉翠翠交往，但拍拖4個月分手。趙薇與黃有龍曾經被指是恩愛夫妻，女兒出世後在社交平台分享一家三口照片，婚後也成為黃有龍與初戀女友所生兒子黃益的繼母。趙薇富上加富，有指她與黃有龍在法國設有酒莊，更曾打入《富比士》（福布斯）內地名人收入榜。

黃有龍被入稟追討逾7.5億

不過黃有龍近年屢傳欠債，不止一次被指拖欠貸款及利息，合共近6億元，早前被一間海外註冊公司入稟高等法院，連本帶利追討逾7.5億元。至於趙薇自2021年傳因列為「劣迹藝人」後遭封殺，至今已3年，演藝事業全面停頓。今年初曾傳出她即將復出的消息，其社交平台帳戶恢復正常，內地網站亦解封了其影片，但至今未有動靜。今年4月有內地媒體指趙薇名下的股權遭凍結。

趙薇商業版圖愈縮愈細

內地有關資料顯示，趙薇名下部分所持股權遭北京市第四中級人民法院凍結，金額達500萬元人民幣（約540萬港元），凍結期限至2027年4月10日。趙薇之前也曾被凍結股權，由她擔任法定代表人的公司只餘下一間，其餘兩間被吊銷或註銷，有內地傳媒指趙薇的商業版圖已愈縮愈細。

娛樂組