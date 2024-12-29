迪士尼包辦2024全球票房冠亞軍 《獅子王：木法沙》聖誕成績反勝《超音鼠3》

2024年全球最賣座電影冠亞軍分別是《玩轉腦朋友2 》（右圖）及《死侍與狼人》（左圖）

【明報專訊】上周碰巧聖誕假期，不少新片提前於周三（25日）開畫，動畫《獅子王：木法沙》首周上映雖然不敵同期開畫的《超音鼠大電影3》，但聖誕日當天起連續兩天反勝《超》片；另外，2024年結束前，《獅》片母公司迪士尼已肯定包辦今年全球票房冠亞軍：旗下彼思動畫《玩轉腦朋友2》及Marvel超級英雄片《死侍與狼人》合共收逾30億美元（約234億港元）。

美國聖誕日新片開畫，以重拍《吸血殭屍》的《吸血鬼：諾斯費拉圖》（Nosferatu，暫譯）成績較佳，該片集合《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）、《烏鴉︰重生》標沙士格（Bill Skarsgard）、《熱血喪男》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、《可憐的東西》威廉達福（Willem Dafoe）、「快銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）及《王冠》愛瑪歌連（Emma Corrin）等主演，並由《燈塔》羅拔艾格斯（Robert Eggers）執導，首日收1155萬美元位列亞軍；《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）扮演卜戴倫（Bob Dylan）的新片《A Complete Unknown》開畫日收720萬美元，位列十大票房殿軍。

映期踏入第2周的動畫《獅子王：木法沙》聖誕日收1472萬美元登頂之外，亦反勝同期上映的《超音鼠大電影3》，後者聖誕日進帳1035萬美元，奪票房季軍。拆禮物日，《獅》片以1200萬美元蟬聯單日票房冠軍，《超》片收1155萬美元緊隨其後，《吸血鬼：諾斯費拉圖》以760萬美元位列第3。美媒估計《獅》片第2個周末5天，應可累收5800萬美元，扳回開畫時的失利。

隨着2025年即將到來，美媒亦開始總結今年全球票房；據估計今年全球票房總收入約300億美元，比2023年下跌超過一成。十大票房中，巨企迪士尼今年重振聲威，分別收16.9億美元的冠軍《玩轉腦朋友2》，以及票房13.3億美元的亞軍《死侍與狼人》，均屬迪士尼旗下公司出品，另外，收8.2億美元的動畫《魔海奇緣2》同屬迪士尼旗下，今年四大賣座電影中，僅位列第3收9.69億美元的《壞蛋獎門人4》來自環球影業。

2024年最高票房第5至10位順次為《沙丘瀚戰：第二章》、《魔法壞女巫》、《哥斯拉 x 金剛：新帝國》、《功夫熊貓4》、《毒魔：終極一舞》及《嘩鬼家族Beetlejuice》。十大最賣座電影中佔了9部是續集，僅《魔法壞女巫》是全新作品，與去年的冠亞季《Barbie芭比》、《超級瑪利歐兄弟大電影》和《奧本海默》均非續集、前傳或重拍，截然不同。