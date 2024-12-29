《殉情記》「茱麗葉」奧莉花荷茜逝世

奧莉花荷茜（右）拍《殉情記》扮演茱麗葉時年僅15歲，青春美麗的她一炮而紅，成為電影史上最著名的一個《羅密歐與茱麗葉》版本。

【明報專訊】改編自莎士比亞名著《羅密歐與茱麗葉》的1968年電影《殉情記》，扮演女主角茱麗葉的奧莉花荷茜（Olivia Hussey），前日（27日）在加州寓所與世長辭，享年73歲。

奧莉花荷茜的家屬透過社交平台發文證實噩耗，「奧莉花荷茜很了不起，她的溫暖、智慧與善良，感動所有認識她的人」。奧莉花2008年首次確診乳癌，並接受切除雙乳手術，2017年復發，經化療及電療去除心臟與肺部之間的小腫瘤。1951年在阿根廷布宜諾斯艾利斯出生的奧莉花，父親是當地的探戈歌手，母親則來自英國，任職法律秘書。當雙親分居後，其母帶子女遷居倫敦，並讓奧莉花入讀當地的戲劇學校。1966年僅15歲的奧莉花與《春光乍洩》女星雲妮莎烈姬芙（Vanessa Redgrave）合演舞台劇，吸引導演法蘭高齊費里尼（Franco Zeffirelli）注意，邀請她在《殉情記》跟時年16歲的李安納韋廷（Leonard Whiting）分別扮演茱麗葉與羅密歐，全片在意大利取景，清新面孔重新演繹莎翁名著，結果電影大賣，奧莉花一炮而紅，並拿下金球獎最佳新演員。片中的裸露場面當年曾惹爭議，兩名年過七旬的主角前年入稟加州聖莫尼卡高等法院，控告《殉情記》所屬的派拉蒙影業性剝削及發布未成年少年少女的裸露照片，不過最後被法官撤控。

事實上，奧莉花荷茜其後再與導演法蘭高齊費里尼合作，在迷你劇《萬世救主》（Jesus of Nazareth）飾演聖母瑪利亞；另外，她在《新世外桃園》、《尼羅河謀殺案》都帶來令人印象深刻的演出；又曾演出日本導演深作欣二執導的《核子大決戰》，跟格連福特（Glenn Ford）和緒形拳等影星合作。

奧莉花荷茜先後三度結婚，首任丈夫是《九霄驚魂》甸馬田（Dean Martin）的兒子甸保羅馬田（Dean Paul Martin），兩人育有一子Alexander，並於1978年離婚；其後改嫁日本男歌手布施明，兒子Maximillian於1983年出生，婚姻維持了9年，於1989年分開。1991年奧莉花跟音樂人David Glen Eisley結婚，並育有一女India。