《熱血司祭2》結局收視不升反跌

金南佶擔正的《熱血司祭2》收視不及上季，但仍是同時段冠軍。

【明報專訊】《讀取惡心的人們》金南佶、《夜晚開的花》李荷妮及《黑帶出勤中》金成均合演的SBS電視台新劇《熱血司祭2》，前晚播出第12集大結局，收視10.9%，較上集跌1個百分點，未能突破第6集12.8%高位，但仍是同時段冠軍，力壓MBC《現在撥打的電話》，後者由《機智醫生生活》柳演錫與《閃耀國度》蔡秀彬主演，前晚播第9集，收視微跌0.6個百分點報6.4%。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《現在撥打的電話》。

《熱血司祭2》最後一集講「鐵三角」金南佶、李荷妮及金成均通過國會聽證會，公開檢察官徐賢宇及毒販盛駿的罪行，潛逃的盛駿一怒之下闖進聽證會，企圖槍殺徐賢宇，卻被金南佶制服。壞人一網成擒後，金南佶的教堂迎來平靜日子，但李荷妮的檢察官職位不保，她決定從政，金南佶則繼續以神父身分伸張正義，大團圓結局。

劇集尾聲的「彩蛋」講述幾名青少年強行拍攝女生不雅視頻，金南佶準備出拳之際，接到前往梵蒂岡的提案，似鋪路拍第3季。《我的完美秘書》將接檔《熱血司祭2》，明年1月3日首播，該劇由韓志旼與李浚赫合演。

《魷魚遊戲2》僅新西蘭未稱冠

另一方面，Netflix韓劇《魷魚遊戲2》本月26日上架，據串流平台統計網站flixpatrol數據顯示，截至27日，《魷魚遊戲2》在全球93個國家及地區上架，拿下當中92個收視冠軍，包括韓國、日本、香港、台灣等地，僅在新西蘭未能摘冠，屈居第二，該區由挪威劇《火山島逃生記》登頂。