姚焯菲著短裙戶外獻唱凍到震 Yumi：未來出更多快歌

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）及周吉佩前日出席新城勁爆頒獎禮後趕到澳門，參與《澳門戶外表演區預熱音樂會》。Chantel穿黑色露肩短裙獻唱，稱凍到震。Yumi身體不適有點聲沙。

張馳豪開心入圍男飛躍最佳新人

Chantel表示今年專注學業，未有太多時間留港宣傳歌曲，能夠獲新城頒發「勁爆躍進女歌手」金獎，感覺榮幸，感謝唱片公司和粉絲支持。Yumi表示沒想過會獲「勁爆Z世代樂勢力跳唱歌手」金獎，希望來年可繼續推出更多跳唱快歌，「得獎不會帶來壓力，反而是一種動力，提醒自己之後要做得更好」。

Aska獲「勁爆十大卓越歌手」獎，認為是公司、工作人員及幕後製作人共同努力才取得的成績。他在無綫頒獎禮角逐最佳男新人及飛躍進步男藝員，覺得能入圍已好開心，因男新人獎只可競逐一次。未來希望不斷進步，只會視自己為競爭對手。Chantel表示必定投Aska一票，還會幫手拉票。

周吉佩有意製作網上飲食節目

周吉佩同樣獲「勁爆十大卓越歌手」，對上一次參加新城頒獎禮是2008年奪新人獎，相隔多年慶幸能再上台領獎。他稱明晚除夕會參與無綫在大嶼山大佛舉行的倒數活動，太太及子女則在家中迎接新年。他早前一家四口到深圳遊玩4日3夜，稱子女起初誤會以為飛外地旅行能搭飛機，後來知到返內地一樣玩得開心。他旅行時到食肆打卡，還在社交平台做食評，不擔心得罪人，「我只是說食物質素有進步空間，純分享個人感受，而且每人口味不同，都有收到網民留言反駁我」。他有留意衛詩雅的網上飲食短片，有意學對方主持和親自統籌製作網上 飲食節目。