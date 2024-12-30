韓國全國哀悼7天 綜藝節目全部停播 MBC演藝頒獎禮因空難取消

EXO成員D.O（右）與《地獄公使》元真兒（左）合演的韓版《不能說的秘密》下月在韓國上映，原定今日舉行記者會造勢，宣布取消。

【明報專訊】韓國濟州航空客機昨日在全羅南道務安機場撞毁，截至昨晚消息，全機181人僅兩人獲救，2人仍然失蹤，177人證實身亡。韓國政府宣布全國哀悼7日，多家電視台表示停播所有綜藝節目，改播新聞特備節目；MBC電視台取消年度大騷《MBC演藝大獎頒獎禮》；電影《波哥大》宋仲基、《哈爾濱》玄彬及《不能說的秘密》等的相關宣傳，亦全部煞停。

文：蘇珮欣

韓國總統尹錫悅早前的戒嚴風波，各大電視台已調整節目安排，讓路予新聞節目播放；昨發生近年當地最嚴重的空難事故，177人罹難，全國進入哀悼期，電視台隨即調動節目。

韓劇暫未受影響

原定昨晚舉行的MBC電視台年度大騷《MBC演藝大獎頒獎禮》，昨午宣布取消，原定時間改播新聞節目。MBC今明兩晚原定有《MBC演技大獎》及《MBC歌謠大戰》，截稿前仍未確定會否如期舉行。

昨日各大電視台為播放空難事故相關新聞特備節目，停播多個綜藝節目，包括KBS的《社長的耳朵是驢耳朵》、《兩天一夜》、《The Ddanddara》及《搞笑演唱會》；MBC《出發！Video旅行》及《蒙面歌王》；SBS《Running Man》和《我家的熊孩子》。

宋仲基為宣傳新片《波哥大》，擔任有線頻道JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》嘉賓，原定昨晚播出，亦告取消，將順延至下周播出。JTBC新聞節目《Newsroom》原定昨晚播出新片《哈爾濱》男星玄彬的訪問內容，亦宣布取消。不過韓劇暫未受影響，昨晚有線頻道tvN《愛在獨木橋》，JTBC《玉氏夫人傳》、Channel A《入住漢陽》及KBS長篇劇《熨斗家庭》均如期播出。

林英雄開騷哀悼死難者

另外，原定今日（30日）舉行記者會的韓片《不能說的秘密》，亦宣布取消，電影公司表示對事故深切哀悼，經過商議後終決定取消記者會。昨日在首爾高尺Sky Dome舉行演唱會的人氣演歌歌手林英雄，甫開場即悼念死難者，「今天懷着沉重心情，聽到飛機失事導致多人罹難，我深感悲痛，向遇難者及其家屬表示深切哀悼。想透過今日的演出，給大家希望與安慰」。