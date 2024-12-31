亞姐港區總決賽 張文婧成4料亞軍 29歲陳美濤摘冠：不枉參選3次

【明報專訊】由亞視舉辦的《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港區總決賽》前晚圓滿結束，陳美濤同時獲「最佳口才獎」及「親善大使」成為三料冠軍，承諾將所得30萬元獎金全數捐贈大會作下屆營運經費。亞軍張文婧成同時獲「最佳潛質獎」、「最上鏡小姐」及「完美體態」；黃艷奪季軍。張文婧與黃艷分別獲20萬與10萬元獎金，前者有計劃將獎金用作慈善用途，後者表示會捐贈母校香港大學。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

29歲陳美濤選美經驗豐富，先後於2017與2020年參加港姐，但面試已出局，2020年轉戰亞姐仍無功而回，2021年再參選亞姐亦告落敗，今年是第三次參選亞姐，終吐氣揚眉成三料冠軍。陳美濤曾表示參選當是參加夏令營，獲獎後受訪時說：「留班有着數，不枉參加三次，可能公司不想再見到我參加，今次才給我冠軍，也覺得自己實至名歸，表現比預期好。」她表示在問答環節稱捐出獎金是真的，給大會舉辦下屆亞姐。之後就要備戰明年在海南舉行的全球大賽，所以大家好快又會見到她。可覺得奪冠因身材出眾？她說：「我拿不到『完美體態獎』，證明張文婧的身材更完美。」

陳美濤承諾30萬獎金捐贈大會

陳美濤高學歷是參選時焦點，去年獲港大中國歷史系博士，亦是作家，著作逾10本，她研究宋代教育與科舉的論文獲國家級期刊《教育學文摘》刊登。她在選美台上承諾捐出獎金，至於獎品方面，獲得兩張來回北海道的商務客位機票。就陳美濤捐獎金給主辦單位，亞視方面不作回應。

張文婧自覺幸運 黃艷獲季軍

22歲亞軍張文婧與24歲季軍黃艷均表示陳美濤一直是她們心目中的冠軍。張文婧同時獲得「完美體態獎」、「最佳潛質獎」及「最上鏡小姐」，表示能夠得到4個獎是非常幸運，覺得自己還有很多進步空間，得不到冠軍沒不開心。黃艷表示張文婧是參選佳麗中最好的朋友，看到對方獲亞軍都忍不住哭。其他獎項有「最受傳媒關注獎」得主朱沛妍、「網絡人氣大獎」紀樂詩及「最佳才藝獎」張玉潔。泳裝環節中，張玉潔上身穿比堅尼，下身卻襯了一條印有茶壼及點心的短褲，相當搶鏡！

羅霖任評判 自認畀分公平公正

羅霖穿上「王后裝」擔任評判，大讚陳美濤與練樂儀再度參選很有勇氣，有經驗肯定有優勢，但自己不會手鬆，畀分肯定公平公正，認為佳麗在台上要有自信，如她當年參選，要覺得自己是全世界最靚，才能散發光芒。她又自爆因聖誕節在路上不慎仆倒，令身上有不少瘀傷，幸只是額頭腫了，靠化妝遮蓋。

林寶玉狂收騷擾電話 聘經理人處理

擔任嘉賓的林寶玉表示很多人忘記她曾參選亞姐，只記得她當經理人，當年跟她同屆還有陳美濤和練樂儀。問為何不考慮再參選？她說：「我沒這個勇氣，她們再參選並不容易，很值得嘉許，還要再次穿泳衣上台，在台上太多動感，我會比較怕醜。」她表示明年會全力做好經營的娛樂公司，但因仍有工作，故想找經理人幫忙安排，她說：「最近收到很多騷擾電話，半夜打來相約出席飯局，所以也需要經理人幫手處理。」