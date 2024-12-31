王志良再演許仙加重戇直感 梁心怡獲崑曲大師指導開竅

【明報專訊】王志良與梁心怡主演《粵韻崑風．白蛇傳》將於1月10日假西九戲曲中心大劇院公演一場，收益扣除開支捐贈慈善機構。王志良、梁心怡昨日與藝術總監阮兆輝（輝哥）出席記者會。

王志良與梁心怡劇中飾演許仙與白蛇，梁心怡表示過往有不同前輩演過《白蛇傳》，但今次劇本較人性化，非單純演一齣神話故事；角色要求文武兼備，梁心怡表示很大挑戰，幸獲崑曲大師林為林與邢金沙親授崑劇功架，才得以開竅。

演過四五次許仙的王志良表示今次武場戲雖全落在梁心怡身上，他只負責文戲，但感情戲更難，因今次跟過往演繹完全不同，輝哥要求另一種感覺，要自然演繹，做出真善美及加重戇直感，將人物神髓發揮出來，「要觀眾感受到我的內心戲並不容易，但也是很好的鍛煉」。

阮兆輝指粵劇界現危機

輝哥表示兩名崑曲大師負責排武場戲功架，他負責排感情戲，笑稱難過排動作戲，「演員化了妝、穿上戲服，行出台只講故事叫失敗，要對角色認識，過程中令觀眾產生共鳴，覺得戲中人就是原本這個人物。（王志良與梁心怡表現如何？）可以，他們好投入，但現在排戲有困難，因大家都很忙，周圍都有粵劇演出，難集齊人，只能小組排練！」市道暢旺是好事？他說：「現在每晚有四五台粵劇演出，不夠人手，亦沒有那麼多觀眾。政府資助多了，大戲亦做多了，但不是好事，我身為行內人感到驚和惆悵，長此下去新演員不停做，有出無入，且做到很累，好陰功，我覺得現在狀况有危機！」

記者：柯美