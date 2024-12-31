楊詩敏難忘與姜濤夜談演技 葛綽瑤演鬧交戲壓力大 無懼惡意批評

【明報專訊】葛綽瑤（Yoyo）繼《季前賽》後，於ViuTV新劇《無用的謊言》再跟姜濤演情侶，表明無懼再被惡意批評，壓力不是來自對方，是自己演得好不好。劇中飾演Yoyo母親的楊詩敏（蝦頭）表示有壓力，就是大家會認為前輩定必演得好，但當中與Yoyo一場鬧交戲，因自覺演得不好爆喊，要後輩姜濤陪伴傾偈才能釋懷。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Yoyo第二次跟姜濤拍劇再演情侶，表示由接劇本到開拍的時候較倉卒，準備時間不多，「不過再次合作已不用熱身，沒有第一次那種尷尬，覺得大家都成熟了，今次有攬及被他惜額頭」。有否心理準備再次面對惡意批評的留言？她說：「我覺得每套劇無論拍檔是誰，自己演什麼角色，相信都會有些評語，我不會避開，全部都看，如評語是關於我的演技，或提供一些改善方法，我樂意接受，沒有一百分完美的演員，亦很多謝有些是支持我的留言。」

Yoyo為角色搣甩少女味

Yoyo表示壓力並不是來自與姜濤演一對，只顧慮本身是否演得好，「要面對多場激烈鬧交戲才是壓力，因平時說話細聲，亦擔心自己演得不好」。與邱士縉 （Stanley）同樣是第二次合作，對方飾演她的前度男友，但要很快完成求婚和分手戲分，她笑說：「要一日內經歷甜蜜到分手，覺得很大挑戰。」

Yoyo認為今次是真正擔正女主角，而且有不少突破，搣甩少女味，嘗試較輕微的動作戲，還學習到怎樣才跌得靚。劇中角色天生擁有識破謊言的能力，因常被媽媽（蝦頭）問攞錢，性格變得強勢，但當飲醉酒後又有少少癲癲哋，她說：「角色好鍾意飲酒，無嘢做就會飲啤酒，現實中我不太鍾意飲酒，都是跟屋企人飲，成年後爸爸要求我學識飲少少。劇中蝦頭飾演媽媽，但我覺得似姊妹多啲。」

蝦頭自覺演得不好爆喊

蝦頭稱如現實中有Yoyo這麼靚女的女兒一定很感恩，因角色是戀愛腦，年輕生女，所以跟Yoyo似姊妹也合理，喜感亦很強，「我不是第一次演媽媽角色，也能呈現很多母愛，但之前的小朋友沒這麼大，今次還要演單親媽媽，真的覺得導演有眼光，因我未結婚沒小朋友，但導演覺得我可以挑戰這類角色，所以我決定接拍時，都花了一段時間令自己相信」。她笑稱也想有感情線，但角色設定相對韓版有很大改動，想爭取跟姜濤演對手戲都不成，很不開心。

蝦頭認為大家都覺得前輩一定會做得好，也一定做得到，這是壓力，有場母女鬧交戲，就因自覺演得不好爆喊，她說：「拍攝這場戲時大家都好激動，Yoyo幫我很多，激發我的小宇宙，但覺得自己拿揑得不好，拍完忍不住喊，但已經錯過了，令我思考到一些關於演技上的狀况，發覺原來自己有這樣的問題，就是因為這場戲，令我之後再拍這類戲時會演得更好，這場戲在我人生裏好重要。」她稱之後不再去想演得好不好，但Yoyo仍有多場激動戲分，因拍這場戲已去到好盡，之後難再入戲，要找她幫忙，「我決定私下跟她重演鬧交戲，有時演戲就是這樣，這是拍此劇一個很大的發現」。她讚姜濤好好，見到她出現狀况，特地跟她在戶外的夜空下傾談關於演技的事，她笑說：「我覺得是拍此劇最深刻的部分，但不關套劇事！」

葛綽瑤/服裝：SNIDEL

楊詩敏/服裝：ATSURO TAYAMA

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