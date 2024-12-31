去年懷胎8月頭劇痛 腦現大量血塊 姬兒加杜急施手術兼誕么女

姬兒加杜（右一）2008年嫁給猶太裔地產商Jaron Varsano（左二），育有4女，早前長女Alma（左三）出席猶太教成人禮，公開了一家四口的合照，姬兒手抱的正是去年出生的么女Ori。

姬兒加杜在社交平台發長文講述去年誕么女之前其實患了急病，並公開當時在醫院的照片。

【明報專訊】《神奇女俠》39歲女星姬兒加杜（Gal Gadot）去年3月宣布誕下第4胎女兒Ori；趁2024年將盡，姬兒在社交平台撰長文講述驚險經歷，稱去年懷胎8月時，頭部劇痛，經檢查後發現腦內有大血塊，瞬間決定動手術，同時女兒在不穩定中出生，感嘆生命脆弱之餘，公開此事是希望提高30歲以上孕婦的警覺，稱每10萬名孕婦中會有3人被診斷出患有CVT（腦部靜脈血栓）。

姬兒加杜撰文表示，去年2月她正懷胎8月，卻被診斷出腦內有大量血塊，「多個星期以來，忍受着頭部劇痛，只能臥牀不起，直至最後接受了磁力共振掃描（MRI），才揭露了可怕的真相。瞬間我和家人都意識到生命如斯脆弱，這清楚提醒我，一切的改變有多快，在艱難的一年裏，我只想堅持並活下去」。

姬兒加杜文中表示其後趕到醫院，「幾個小時內，我接受了緊急手術，我的女兒Ori在不確定與恐懼中誕生。她的名字意指『我的光』，並非偶然的選擇」。去年3月，姬兒宣布第4名女兒Ori出生的帖文中表示，Ori在希伯來文有「我的光」之意。姬兒表示手術前她告訴丈夫Jaron Varsano，「當我們的女兒來到這世界時，她將成為引領我穿越到隧道盡頭的光」。姬兒文中感謝西達賽奈醫療中心的醫護團隊，自言已完全康復，並對重回生活正軌充滿感激之情。

姬兒加杜表示今次分享這個人經歷，盼望掀開社交媒體分享精心呈現帖文的帷幕背後，也有脆弱的現實存在，姬兒寫道：「這次旅程教曉了我很多；首先，聆聽我們身體的聲音，並相信她告訴我們的信息攸關重要。疼痛、不適，甚至細微的變化，很多時候也蘊藏更深的意義」。

結婚16年育有4女

姬兒加杜表示希望通過自身經歷提醒大家關注健康，尤其每10萬名30歲以上的孕婦中，約有3人可能患腦部靜脈血栓（CVT），儘管情况罕見，但及早發現十分重要，因為是可以治療的，「如果這個故事能讓一個人因為關注健康而採取行動，那麼這分享是值得的」。

姬兒加杜在以色列土生土長，2004年參加選美並贏得冠軍，其後到厄瓜多爾參加環球小姐選舉，並以模特兒身分拍下不少廣告。曾參與《新鐵金剛之量子殺機》「邦女郎」角色試鏡，卻敗給烏克蘭女星奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）；其後參演《狂野時速4》，憑亮麗外形在影壇嶄露頭角，演出《神奇女俠》更攀上事業高峰。

姬兒加杜2008年跟猶太裔地產商Jaron Varsano結婚，4名女兒Alma、Maya、Daniella與Ori先後於2011、2017、2021及2023年出生。姬兒的最新電影將會是明年3月20日在港上映的《白雪公主》（Snow White），由《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）飾演白雪公主，姬兒則扮演邪惡王后。