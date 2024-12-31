【開箱】《隨身危機》 泰朗伊加頓變身《虎膽龍威》布斯韋利士

【明報專訊】《黑亞當》贊美哥勒施拉（Jaume Collet-Serra）執導，《皇家特工：金圈子》泰朗伊加頓（Taron Egerton）主演的動作片《隨身危機》（Carry-On），12月13日在影視串流平台Netflix上架，首3天錄得4200萬觀看次數，第2周更急升至5500萬，蟬聯英語電影收視榜冠軍。由於故事以聖誕節為背景，講述智勇雙全的公職人員單憑一己之力阻擋恐怖襲擊，難怪跟布斯韋利士（Bruce Willis）的同類經典《虎膽龍威》相提並論。

平安夜機場遇恐怖分子

西班牙導演贊美哥勒施拉擅以空間狹隘的交通工具，拍出節奏緊湊又具壓迫感的動作場面，前作如《追命列車》、《直航殺機》等都是最佳示範，新片《隨身危機》亦不例外，故事以平安夜為背景，講述洛杉磯機場安檢人員伊森（泰朗伊加頓飾）遭到恐怖分子威脅，讓載有炸彈的行李登機，他必須爭取時間，拯救機上數百乘客之餘，同時保障數以萬計機場旅客的人身安全。故事雖然熟口熟面，勝在拍得緊張刺激，美國「爛番茄」網站綜合87篇影評文章，得出87%高分，可謂合情合理。

電影由《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）飾演僱傭兵，透過非法渠道購買生化武器揭開序幕，然後鏡頭一轉，伊森在平安夜早上收到女友諾拉（蘇菲亞卡臣飾）懷孕消息，對他來說可謂苦樂參半，雖然感受到即將當爸的喜悅，同時為生活壓力驟升而神經繃緊。為了博取升職機會，伊森主動向上司要求調配到前線的安檢崗位，結果在陰差陽錯下，成了同事傑森的替死鬼。

安檢單挑僱傭兵職業殺手

僱傭兵與手下為把生化武器帶上航班，竟以諾拉性命威脅伊森就範，脅迫他讓載有神經毒氣的行李箱順利通過安檢掃描器。為了揪出藏身暗角的幕後黑手，伊森絕不放過任何蛛絲馬迹，例如他嘗試透過對方來電的背景雜音，找出其隱藏位置；又從對方談話內容和措辭，猜測此人的出身背景。可惜魔高一丈，當伊森發現僱傭兵行蹤並暗地向機場警員匯報時，對方先下手為強，輕易把警員殺死，令目睹一切的伊森又悲憤又自責。

原來事件涉及龐大的政治和商業利益，因此動員僱傭兵、職業殺手等參與其中，最終卻栽在一名機場安檢人員手上，在情在理也以說不過去，畢竟主角光環實在過分強大，例如伊森與反派搏鬥期間，兩度中槍都大難不死，又能從容登上起飛中客機的貨倉，冷靜地拆除生化武器，同時擊敗對手，最終化險為夷；反觀負責調查此案的洛杉磯女警，由始至終都在白忙，更任由伊森為所欲為，可謂匪夷所思。

成本不高 口碑收視俱佳

電影以大團圓結局，講述伊森智破恐怖襲擊後，成為人生勝利組，不單榮升人父兼娶得美人歸，更實現多年夢想，加入洛杉磯警隊，明顯是為開拍續集埋下伏筆。泰朗伊加頓日前接受美國電視節目《Today》訪問，提到添食的可能，他表現並不抗拒，但首要條件是「劇本必須有創意」，又以《虎膽龍威》系列作例子，看來布斯韋利士罹患失語症及腦退化症而退出影壇後，終於後繼有人。

據美媒報道《隨身危機》製作費僅4700萬美元（約3.66億港元），換來好口碑和高收視，簡直物超所值。事實上，此片就算改於戲院放映亦絕不失禮，至少比12月開畫的《狂獸獵人格力文》、《魔海奇緣2》及《獅子王：木法沙》等製作費逾億美元的荷李活大片更有水準和娛樂性。