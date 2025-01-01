澳門國際電影節 《破．地獄》3獎大贏家 衛詩雅四封后 黃子華朱一龍雙影帝

楊受成（中）出席澳門國際電影節，與得獎的陳茂賢（左一）、黃子華（左二）、衛詩雅（右二）及陳家樂（右一）合照。

【明報專訊】黃子華、許冠文及衛詩雅主演陳茂賢執導電影《破．地獄》，截至前晚港澳累積票房逾1.52億元，繼續刷新紀錄。衛詩雅憑該片先後奪得3個影后殊榮，前晚再下一城，於第16屆澳門國際電影節再度封后，黃子華奪影帝，陳茂賢獲最佳導演，《破．地獄》獲3獎成為大贏家。黃子華多謝陳茂賢有勇氣拍這個題材，並自嘲由細到大到澳門無贏過，終於贏一次。衛詩雅希望大家繼續支持《破．地獄》。陳茂賢透露電影經歷艱難下完成，多謝每個喜歡這部電影的朋友。陳家樂相隔9年憑《紮職3》再奪最佳男配角。

娛樂組

第16屆澳門國際電影節前晚在澳門舉行，《破．地獄》導演陳茂賢、編劇鄭緯機、演員黃子華、衛詩雅、周家怡、艾妮及劉若寶出席外，還有任達華、方中信、溫碧霞、陳家樂、何珮瑜、沈震軒、關智斌、許靖韻、楊天宇、郭思及阮雅等。《破．地獄》黃子華與《負負得正》內地男星朱一龍齊奪最佳男主角，成為雙影帝；最佳女主角是《破‧地獄》衛詩雅，她繼華鼎獎奪華語最佳影視女演員、亞太影展最佳女主角、新時代國際電影節金揚花獎最佳女主角後，第4度封后。張藝謀執導《第二十條》獲最佳影片，最佳男女配角分別是《紮職3》陳家樂與《默殺》王聖迪。

黃子華：嚟澳門終於贏一次

黃子華上台領獎發表得獎感言，他說：「多謝《破．地獄》所有組員，包括導演陳茂賢有勇氣拍呢個題材，比佢更有勇氣不少得老闆楊受成博士，肯投資一部咁冷門題材嘅戲。跟住我要多謝自己咁有勇氣嚟澳門，因為我嚟澳門係無贏過，由細到大，終於贏一次，多謝大家。」同獲影帝的朱一龍表示好感謝澳門國際電影節，感謝評審，電影團隊，以及所有願意走進戲院看這部電影的觀眾。

衛詩雅再封影后，她開心說：「我是演員衛詩雅。多謝澳門國際電影節、公司、老闆楊受成博士及同事，還有《破．地獄》團隊。最緊要多謝喜歡《破．地獄》這部電影的觀眾們，電影仍上映中，希望大家可以繼續支持。多謝香港電影！」

陳茂賢獲最佳導演謝楊受成支持

陳茂賢獲最佳導演，透露《破．地獄》經歷艱難下才完成，「多謝澳門國際電影節支持《破．地獄》，多謝楊受成博士願意支持一個咁冷門嘅題材，多謝台前幕後，這部戲在好艱難的情况下順利完成，仍在全國上映，希望大家支持。多謝每一個喜歡這部電影的朋友！」

陳家樂擊敗吳鎮宇奪最佳男配角

陳家樂憑《紮職3》擊敗《默殺》吳鎮宇等對手奪最佳男配角。他領獎時不忘感謝太太連詩雅（Shiga），更深情道：「在我全程投入工作的時候，Shiga幫我照顧家庭，令我無後顧之憂。」

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