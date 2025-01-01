Twins世界巡迴演唱會完美落幕 阿Sa難忘英國開聖誕派對

【明報專訊】Twins2024年初展開《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，日前於新加坡完成第101場最終站，她們在舞台上跟歌迷暫別時，台下歌迷大哭，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）都被感動眼泛淚光。阿Sa慶功時跟舞蹈員擁抱，再忍不住落淚。

阿Sa回想過去一年走勻世界各地，並完成第一次倫敦開演唱會的夢想，感到非常開心，沒想過由香港站開始可以走足一整年，她說：「每一站都有難以忘記的美好回憶，應付『時差』對我來講最難忘。美加巡唱，去完東岸又去西岸，連續21日，返港一星期又去倫敦，在倫敦過聖誕後又直接去新加坡，覺得自己體能都算係咁。」談到英國之旅，她完騷後留下放短假，跟媽媽、容祖兒、黃偉文等過聖誕，「第一次同媽咪在外國過聖誕，好多朋友都過來一齊玩，見到阿Y（Wyman黃偉文）同君如姐（吳君如）等，還有移民英國的舊同學，這個難得的聖誕派對，大家齊心協力先可以達成，好難忘及好好玩，好耐未試過咁多人開心過聖誕節」。她回港後忙宣傳賀歲電影《祥賭必贏》，稱去年是超級無敵忙碌的一年，真的有點攰，踏入新一年要放慢少少腳步。

阿嬌請假休息養足精神

阿嬌表示巡唱一整年非常難忘，「我同阿Sa經常在台上講，每次演唱會都會當最後一次，今次都不例外，無人知日後幾時再開，我真的要好好放一個假，已同公司申請，要好好休息養足精神」。

娛樂組

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