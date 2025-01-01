「死侍嫂」控訴《痛愛完成式》男主角效應 姬蒂「陽光小小姐」發聲斥業界不公

【明報專訊】「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）早前入稟控訴《痛愛完成式》監製、導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾及策動抹黑她的行動，給《紐約時報》刊登的聲明更表示，希望這次法律行動「有助揭露這些險惡報復策略，旨在傷害那些敢於公開不當行為的人」，《陽光小小姐》艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin）和《妖夜尋狼》女星姬蒂碧潔仙（Kate Beckinsale）可能受到啓發，近日先後透過社交平台控訴拍戲期間所受到的不公對待，包括投訴同片男星不當行為後，遭電影公司索賠；拍動作戲捱打受傷，投訴不受理，反被視為麻煩製造者，以及小產後在淌血仍被迫拍照等。

現年51歲的姬蒂碧潔仙，曾演出《珍珠港》及《妖夜尋狼》系列等電影，周日在社交平台上傳近5分鐘的片段，訴說多年以來在圈中所受到的傷害及不公待遇。

小產後拒拍照安排遭威脅捱告

姬蒂碧潔仙稱碧琪麗芙莉控訴積斯汀巴東尼所為，是近日熱門話題，也非常重要；稱不認識他倆，也不在片場，無從代兩人說話，但她公開自己在圈中的不快經歷，包括指摘同片男星帶醉開工後，被形容為「賤人」，「每日6小時就是在等他記住對白，那代表黃昏時分我不能趕及去看女兒；電影公司的回應是給我一部單車，那我可以踩住單車等他埋位。當然之後我便被指為『賤人』與『八婆』了」。

姬蒂碧潔仙表示曾有劇組要求她變得更有吸引力，於是要嚴格減肥及做運動，瘦下來的同時連月經也消失。她稱拍攝動作戲也試過處境十分不安全，「有時候某種男演員因為能夠在打鬥場面合法傷害女性而感到興奮的；我受傷了，照過磁力共振（MRI）也能證明，但當提出有問題，我被情緒勒索，因而自覺是麻煩製造者，受譴責及排斥，劇組不再跟你吃飯、說話」。姬蒂自言曾經小產，翌日卻被一名公關人員逼去拍照，「我說我正在流血，因為剛小產，不想去，也不想在不認識的人面前換衣服及拍照，但對方表示『你一定要去，不然就捱告吧』」。

姬蒂碧潔仙聲稱自己還有數千萬個類似故事可以講，提到18歲時拍戲，遭很信任的劇組人員非禮，跟聲稱很支持女性的女主角談及此事，後者否認有發生過；姬蒂向另一女演員提起，對方的反應也一樣。姬蒂指女性在片場根本被無視，當提出合理的抱怨時代表「你完蛋了」。她表示很感激碧琪麗芙莉揭露了問題一直存在。

艾碧姬投訴拍檔反遭索償

另一方面，童星出身的艾碧姬貝絲寧日前在社交平台撰長文，稱女性經常被視為代罪羔羊，男性的不良行為卻會被原諒，並提及過去拍戲的經歷，「我對一名男拍檔表示憂慮，卻被視為『歇斯底里』。現在當我看到這種模式愈來愈多，我意識到這是常態」。她又在文中提及一項訴訟，「在我投訴電影拍檔的不專業行為後，我遭前僱主起訴（訴訟已撤回）。當時我有一種愚蠢及天真的印象，以為他們會相信我」。艾碧姬表示不但沒得到信任，反而因為大膽發聲而捱告，「過程中我受到公開羞辱和誹謗，我從影20多年來的聲譽已經被沾污，因為我變成了一個瘋狂、偏執，引用他們的話『歇斯底里和狂野』的女人」。

艾碧姬貝絲寧文中沒有提及什麽電影及哪名男星；據美媒報道，艾碧姬2023年11月遭電影《Classified》的製作公司提告，事緣拍攝期間，她去信演員公會投訴拍檔阿朗艾克（Aaron Eckhart）「具有攻擊性、侮辱性及不專業」，並感覺自己「處於危險之中」。她提出不能與阿朗單獨共處，單獨演對手戲亦不行；製作方入稟時指要做出昂貴的安排來滿足艾碧姬的要求，否則她聲稱不會繼續履行合約。電影監製表示經過調查後無證據支持艾碧姬的投訴，因而入稟向她追討8萬美元（約62.4萬港元）的製作損失。