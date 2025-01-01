46歲濱崎步閃粉裝演出獲讚「凍齡」

【明報專訊】日本《第66屆日本唱片大獎》頒獎禮前晚舉行，《silent》川口春奈與男主播安住紳一郎擔任司儀。年度十優歌曲得獎者包括韓國女團NewJeans《Supernatural》、Da-iCE《I wonder》、Omoinotake《幾億光年》、山內惠介《紅之蝶》、FRUITS ZIPPER《NEW KAWAII》、Creepy Nuts《Bling-Bang-Bang-Born》、BE:FIRST《Masterplan》、純烈《夢見果實》、JO1《Love seeker》及Mrs. GREEN APPLE《Lilac》，後者蟬聯至高榮譽歌曲大獎，主音大森元貴感謝粉絲及工作人員。菅田將暉胞弟菅生健人，撼低韓國女團ILLIT及日本女團ME:I等，摘下最優秀新人獎，最優秀歌手獎落在女歌手milet身上。

韓國女團LE SSERAFIM獲頒特別國際音樂獎，韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）、日本男團Number_i、樂壇天后濱崎步、組合Creepy Nuts、樂隊GLAY及15歲唱作女歌手tuki.同獲特別獎。濱崎步的演出預先錄影，穿白色晚裝的她，肩膊肌膚塗滿金粉，獲讚狀態甚佳，看不出是46歲的兩孩之母。她事後在社交媒體稱相隔21年再登日本唱片大獎舞台，「這是一個比我連贏3屆大獎（2001-2003）邊哭邊唱時更難忘的演出」。2024年12月初離世的中山美穗，獲追頒成就獎，大會播出她1985年奪得新人獎時的經典片段，表揚她對日本樂壇的貢獻。