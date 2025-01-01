【開箱】《魷魚遊戲2》製作加碼 故事結構不變有小驚喜

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲》第2季備受矚目，已於2024年12月26日上架。首季2021年推出，隨即熱爆全球，至今仍是Netflix史上最高收視節目，並橫掃韓國及美國多個獎項，第2季還未上架已入圍第82屆金球獎戲劇類最佳劇集。不過珠玉在前，今季要超越前作注定荊棘滿途。雖欠新鮮感，但保留首季故事結構，而且有新遊戲，新投票機制等小亮點、小驚喜，加上上季未解謎團，其實仍有可觀之處。

再次參賽 好友遭槍殺

《魷魚遊戲2》共7集，講述遊戲勝出者成奇勳（李政宰飾）用兩年時間尋找當日在地鐵站邀他參加遊戲的「西裝男」（孔劉飾），藉以追查遊戲主持人黃仁昊（李秉憲飾）行蹤。在黑幫協助下，成奇勳終與西裝男碰面，二人大玩「俄羅斯輪盤」賭命，成奇勳最終獲「10月31日」及夜店地址的線索。萬聖節當天成奇勳獲邀登上豪華房車，與遊戲主持人直接對話，成奇勳深信再次參加遊戲，才能徹底終結這個殘酷遊戲，於是主動要求參賽。當他抵達遊戲現場，隨即勸阻400多名玩家，自言曾勝出。但參賽者大多債台高築，急需巨額獎金周轉，即使新設投票環節，讓玩家自行決定去留，但經兩輪投票，多數人仍選擇留下。

另一方面，遊戲主持人黃仁昊隱瞞身分，化名吳寧一，以「001」號玩家參與遊戲，故意接近成奇勳，跟他組隊參賽。今季尾聲，成奇勳與多名玩家合謀反攻，奪走遊戲工作人員的槍械裝備，企圖攻入主控制室，可惜事敗，成奇勳好友兼「390」號玩家朴正培（李書煥飾）更遭黃仁昊槍殺。

遊戲帶寓意有驚喜

外界對第2季評價好壞參半，主要大彈今季故事欠新意及滯停不前。事實上，今季故事的大方向及結構的確沒大變化，依然圍繞殘酷玩命的魷魚遊戲，玩家來自不同背景，卻同樣負債或貧窮；但編導黃東赫在局限的結構中創作，仍帶來驚喜及亮點，沒有偏離魷魚遊戲本質，若是粉絲應該收貨。

今季出現多個新遊戲：「左一拳右一拳」、「糖黐豆」、「二人三足」、「抓豆袋」等；其中首集「西裝男」在公園跟露宿者玩遊戲，給他們麵包與彩票二選一的機會，結果大部分露宿者都選擇彩票，然而彩票中獎率近乎零，故只能繼續捱餓。這個「遊戲」寓意深遠，人們總是希望碰運氣，不願腳踏實地。「糖黐豆」遊戲也盡顯人性醜惡，遊戲要在極短時間內湊足指定人數，再跑入房間，若湊不足人數或沒能及時入房，會被淘汰，他們為了自保不惜背叛同伴、爭搶房間，甚至自相殘殺。

今季每個遊戲結束後，玩家以一人一票方式，投票要繼續遊戲，還是分派獎金離開。這投票機制不但呼應首季即使放玩家回家，他們為了富起來，還是自願回到死亡遊戲，也反映出玩家貪得無厭，希望「再來一局」賺得一蚊得一蚊的賭徒心理。投票機制看似公平，但玩家結黨分化、欺凌異類，正好諷刺當今社會現况。黃仁昊變身「001」號參賽，也呼應首季「001」玩家吳一男（吳永洙飾）既是參賽者也是幕後黑手的角色，安排有心思，亦帶來驚喜，不得不讚編導黃東赫，令人期待下季成奇勳與黃仁昊的終極對決。

解開部分謎團

此外，今季解開多個上季未解謎團，如首集公開西裝男的身世，他原來曾任遊戲工作人員，負責搬運屍體，多年後「升職」轉而在車站招募玩家，西裝男聲稱自己「由低做起」，當獲發一支槍後，自覺終獲「賞識」，甚至不惜在遊戲中殺死父親，卻被成奇勳一語道破，指他只是聽命行事的「喪家狗」。上季中槍墮崖的刑警黃俊昊（魏河俊飾），揭開他大難不死的經歷，被船夫（吳達洙飾）救起後，一直希望找到遊戲小島，可惜遍尋不獲，上司也不相信其證詞，俊昊心灰意冷之下轉職交通警，遇上成奇勳，於是與對方結盟，靠成奇勳的財力，尋找到遊戲小島。上季有份演出的成奇勳好友朴正培、「大耳窿」金政來（金法來飾）回歸，就連姜曉（鄭浩妍飾）也透過舊照片「登場」，帶來熟悉感。

據悉《魷魚遊戲》第二三季同時拍攝，合共拍了一年，製作費1000億韓圜（約5.2億港元），比起首季253億韓圜（約1.33億港元）高出近4倍。今季無論布景、音效、美術等各方面明顯提升，特別是音效配搭水準高。李政宰、李秉憲、孔劉及朴成勳等的優秀演技，也替劇集加分；唯獨扮演rapper薩諾斯的BigBang前成員T.O.P，表現不似如期。