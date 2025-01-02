鄭秀文隔24年再踏叱咤 與姜濤奪最喜愛歌手 陳卓賢雙金3獎 李幸倪首獲女金

姜濤相隔兩屆重奪「我最喜愛的男歌手」，感驚訝又擔心被人鬧。（攝影：鍾偉茵、劉永銳）

【明報專訊】《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚在亞博舉行，男團MIRROR組合及個人共奪7獎，成為大贏家。姜濤憑《好得太過份》連續5年奪「我最喜愛的歌曲」，並相隔兩屆再獲「我最喜愛的男歌手」。隊友陳卓賢（Ian）首奪「男歌手金獎」、「唱作人金獎」及「至尊唱片大獎 」。盧瀚霆（Anson Lo）憑《Hey Hey OK!》獲「叱咤十大」第8位。全晚最驚喜是樂壇天后鄭秀文與容祖兒現身領獎，鄭秀文相隔24年再踏叱咤頒獎台領「我最喜愛的女歌手」，激動哽咽；容祖兒則憑《九秒九》獲「叱咤十大」第3位。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

姜濤在宣布獲「我最喜愛的男歌手」時表現驚訝，場內幾乎每個角落隨即亮起「姜」燈牌。他領獎時說：「完全估不到，又要被人鬧喇！」當他想發表感言，現場音樂響起，他說：「喺歌入面講，喺Instagram講。」唱完又說：「打緊字鬧我嘅人，請手下留情。」姜濤領取「我最喜愛的歌曲」時再獻唱，一度落台走近觀眾和粉絲，唱到眼濕濕。

籲「鬧我嘅人手下留情」

姜濤落台唱歌眼濕濕

「男歌手」及「唱作人」得主今年破天荒是同一人，這兩個獎Ian均擊敗馮允謙及林家謙首奪金獎，還憑《Interlude》贏得「至尊唱片大獎」，台下文化體育及旅遊局長羅淑佩與張敬軒均感高興。Ian稱心跳好快、一片空白及手震，特別多謝張敬軒，說張敬軒2022年獲叱咤男歌手金獎後致電他，說將獎座放在他家，相信有日他會奪得這個獎，到時再將個獎歸還。他望着台下張敬軒說：「我今（昨）晚將個男歌手獎還番畀你。」他再奪「至尊唱片大獎」時一臉愕然，說2024年發了好美好的夢，原來所有奇遇記都不是全部虛構，鼓勵大家要相信自己。MIRROR獲「我最喜愛的組合」，但未能打入組合三甲，「組合 」金獎是Dear Jane，銀獎及銅獎分別是COLLAR及雷同二友。

Ian多謝張敬軒借獎

林家謙於「男歌手」及「唱作人」均屈居銅獎，他兼得「作曲人大獎」。馮允謙除獲「男歌手」及「唱作人」銀獎外，還憑《會再見的》獲「至尊歌曲大獎」，同獲3獎。

鄭秀文奪「我最喜愛的女歌手」，她唱《我們都是這樣長大》從觀眾席出場，之後為緊張唱錯歌詞致歉，並指相隔24年再獲此獎感觸及意義很大，感謝樂迷認可和喜愛，特別穿當年的服裝亮相，是對叱咤樂壇和歌迷的一份情懷。她對獲獎感榮幸，但曾懷疑自己應否來頒獎禮，因已20多年未有參加，不知道會否尷尬或格格不入，但另一把聲音叫她不要太看輕音樂的力量，決定坦然上台接受，多謝投票給她彰顯投票的意義和價值。她的經理人郭啟華去年5月傳中風入院，一度在深切治療部留醫，幸後來好轉，這晚病後現身，鄭秀文多謝對方，一齊分享這個獎。

容祖兒聲線沙啞照唱得獎歌

闊別樂壇頒獎禮多年的容祖兒罕有現身，憑歌曲《九秒九》奪「叱咤十大」第3位，早前患病失聲的她唱歌及說話時的聲線略帶沙啞，她說很久沒在這頒獎禮見大家。

李幸倪踢走「萬年女銀」稱號

「女歌手金獎」得主是李幸倪，陳凱詠、雲浩影分獲銀獎及銅獎，李幸倪激動說：「我終於行到上來喇，這幾級樓梯我行了15年，當中困難重重，慶幸我從沒放棄 ，好多謝香港接受、認可我。我曾經有迷惘，決定畀多一次機會證明自己，無一刻鬆懈，是公司幫手推我上來。」她自嘲過往多奪銀獎，「唔好再叫我『萬年女銀』，大家可以叫我『阿金』喇！」

Tyson Yoshi騷肌搶鏡

歌手每年都悉心打扮出席，Tyson Yoshi再曬健碩身形，穿長袖外套，但內裏上衣勁短身，騷胸肌及腹肌，令全場觀眾尖叫，比衣著性感的女歌手更搶鏡。

組合JFYT成員陳鈺麟（床哥）早前為拉票將MIRROR成員呂爵安與林明禎的緋聞擺上枱「抽水」，姜濤維護隊友斥責床哥鬧出風波，昨晚姜濤與床哥同場，但出場次序及座位不同，JFYT經過MIRROR座位時未有交流。

（2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮）