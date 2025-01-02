《魷魚2》破Netflix新劇開播收視紀錄 否認里安納度狄卡比奧參演第3季

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布2024年12月23至29日的一周收視，上月26日上架的韓劇《魷魚遊戲2》，雖然毁譽參半，但短短4日錄得6800萬觀看次數，刷新美劇《星期三》的5010萬紀錄，成為Netflix史上新劇開播最佳成績，亦是上周Netflix最多人收看的節目。觀衆對第3季十分期待，韓媒指《復仇勇者》金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）將亮相《魷魚3》，但Netflix迅即否認。

Netflix公布一周收視，《魷魚遊戲2》上架4日即有6800萬觀看次數，在非英語節目收視榜登頂，亦是上周Netflix最多人收看的節目，並且力壓《星期三》首周的5010萬觀看次數，成為Netflix歷來首播成績最好的劇集。上季《魷魚遊戲》亦上榜，以810萬觀看次數佔季軍位置，挪威劇《火山島逃生記》錄得1220萬觀看次數，位列亞軍。另一韓劇《現在撥打的電話》經過連續4周亞軍後，不敵兩齣《魷魚》，跌至第4位。

《隨身危機》收視三連霸

《隨身危機》以3490萬觀看次數，成為英語電影榜三連霸，《戰地信差》屈居第2，動畫《那年聖誕不一樣》佔季軍位置。荷蘭電影《逍遙境界：費瑞的故事2》、印度《祖廟鬧鬼記3》和意大利《童心列車》順次為非英語電影收視榜三甲。英語節目方面，聖誕日直播的兩場美式足球比賽分佔收視冠亞軍，《維琴河6》佔季軍位置。未知是否因為聖誕節關係，上周有兩個《家有壁爐》節目上榜，分佔第6及第9位，看來不少觀衆熱中在佳節打開屏幕看燒柴的火光。

《魷魚遊戲2》今季故事圍繞決心終結「魷魚遊戲」的成奇勳（李政宰飾）再次參加遊戲，與遊戲主持人黃仁昊（李秉憲飾）對決。劇集公開後，評價好壞參半，但仍然是全球焦點。Netflix昨日趁踏入2025年，公開《魷魚遊戲》第3季概念海報；以「英熙」娃娃及其男友「哲秀」娃娃為主，呼應第2季片尾「彩蛋」內容。

韓媒《OSEN》昨日報道，《復仇勇者》金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）有份參演今年播出的《魷魚遊戲》第3季。報道指里安納度的戲分雖然不多，但已於去年秘密完成；報道又指里安納度一直自稱《魷魚遊戲》粉絲，曾在活動上與李政宰相遇兼合照，後者及《魷》劇編導黃東赫也曾表示渴望與里安納度合作。不過，Netflix方面已否認相關報道，稱並不屬實。

韓媒指《魷魚2》經濟效益79億

另一方面，韓國媒體研究所K EnterTech Hub昨日發表報告，稱《魷魚遊戲2》預計可以帶來1.5萬億韓圜（約79億港元）的經濟效益，當中包括訂戶月費收入、新增訂戶、Netflix股價上升、聯乘產品等。報告指首季製作費253億韓圜（約1.33億港元），當時錄得得1萬億韓圜（約53億港元）的經濟效益，收益比率達40倍。今次第二三季的製作費共1000億韓圜（約5.2億港元），收益比率仍有15倍。Netflix方面表示，平台以月費為基礎，無限制觀看內容，難以單一作品計算經濟效益或收入。