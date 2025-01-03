網民批叱咤賽果 張敬軒千字文籲勿人云亦云 馮允謙認失望 陳卓賢稱最緊要信自己

【明報專訊】《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》前晚圓滿結束，賽果惹爭議，不少網民替馮允謙於男歌手及唱作人輸給MIRROR成員陳卓賢（Ian）屈居銀獎不值，列出數據指馮允謙歌曲播放率高於Ian。連借獎座鼓勵Ian的張敬軒亦受牽連，被網民認為出動人情牌關係；張敬軒忍不住發千字文強調自己非位高權重。馮允謙承認未能奪男歌手金獎感失望，稱獎項非他能控制。Ian稱不喜歡他的人會繼續批評說他不值得獎，最緊要相信自己。另一MIRROR成員姜濤對於獲我最喜愛男歌手和歌曲次數追平前輩張學友與陳奕迅紀錄，承認很怕這論點，稱他只是自己粉絲的「我最喜愛」。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

Ian捧走叱咤男歌手及唱作人金獎，又憑《Interlude》奪至尊唱片大獎，有網民投訴賽果不公，列出數據稱歌曲播放率馮允謙以485領先412排第2的Ian，馮允謙雖憑《會再見的》首奪至尊歌曲大獎，但男歌手及唱作人僅得銀獎，至尊大碟獎同樣敗給Ian，繼續做「萬年男銀」，不少網民在社交平台狂洗版為馮允謙抱不平。

網民質疑馮播放率較高

張透露借獎盼助Ian渡低潮

姜濤憑《好得太過份》連續5年奪我最喜愛歌曲，有網民認為洪嘉豪的《黑玻璃》更值得奪此獎。森美昨日在電台節目《早霸王》談到有網民質疑賽制，他稱「專業推介 叱咤十大」歌曲獎是計DJ播放的喜好次數總計，我最喜愛則是樂迷投選；歌手獎是歌曲播放次數總計。

Ian獲獎惹爭議，領獎時提到張敬軒（軒仔）借獎座鼓勵，令張敬軒被質疑出動人情牌幫助。軒仔昨日在社交平台發千字文，強調自己非位高權重、社會權威，「我都只係想好好做一個Servant（僕人），去serve好自己身處的行業，結多幾分善緣」。他希望大家不要人云亦云，要有獨立思考能力，透露當年見Ian處於焦慮及憂鬱狀况，不想對方浪費青春和時間，想到借男歌手金獎鼓勵。

Ian拒借獎座給隊友放家中

Ian前晚獲獎後形容是大豐收，事前完全沒想到，領獎時心跳不斷加速，快到差點唞不過氣和手軟腳軟，「很開心，是很大獎勵和鼓勵，會繼續努力」。是否有種繼姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）後，輪到自己上位的感覺？他稱仍未消化到件事，專心想做歌，沒想過衝擊什麼獎項，有獎已是獎勵，承認自己之前不夠信心，不太正面及積極，「多謝軒仔鼓勵，讓我有目標」。

江𤒹生（AK）立即問Ian借獎座放家中，Ian決絕笑稱：「不可以，我未有資歷、資格借獎去加持其他人，對自己個獎珍而重之，不會畀任何人，不過可以借畀隊友摸吓。」會否增加壓力？他說：「有冇攞獎也好，不喜歡你的人也會繼續批評，說你不值得，最緊要相信自己，知道自己做什麼。」

追平前輩紀錄 姜濤「悲喜交集」

「知道不是所有人的『我最喜愛』」

姜濤獲我最喜愛男歌手和歌曲次數，追平前輩張學友與陳奕迅紀錄，領獎時表現戰戰兢兢，擔心被鬧。他承認很驚這個談論點，「入行7年，成為公眾人物後，知道外界有很多聲音，自己一舉一動也被人關注，這些壓力可能導致我驚的原因，希望大家明白。攞這些獎追平前輩紀錄，我不知道該開心還是不開心，雖說成『我最喜愛』，知道不是所有人的『我最喜愛』，我只是我粉絲的『我最喜愛』，每個歌手都有自己支持者，我只是比較幸運得到一大班粉絲投票，多謝大家，我有很多需要努力的地方，以前經常口出狂言，這幾年學習怎樣說話，現在都是少講為妙，我都驚講錯說話，已戴頭盔。像Ian說，人家要鬧也會照鬧，我承受着這些去前進，知自己做什麼」。姜濤獲美國網站TC Candler「全球百大型男選舉2024」第2位，他自覺承受不起這殊榮，希望大家口下留情。

Anson Lo認同投票結果

MIRROR只獲我最喜愛組合，隊長楊樂文（Lokman）認為已認可MIRROR在去年的工作表現，AK說他們去年集中做巡迴演唱會，音樂作品沒前年多，有此成績已十分滿意。

Anson Lo獲歌曲獎，說憑跳唱歌得獎如打強心針，對於失落我最喜男歌手和歌曲獎，「每年有不同賽果，不能說對與不對，是大家公平投票的結果，不會特別去比較，不會失望」。呂爵安（Edan）否認因緋聞影響音樂成績，去年盡力做歌，笑說之前都沒攞過獎。

馮允謙未能奪男歌手金獎，承認有少少失望，「若說沒有失望是呃人，希望有一日攞到金獎。攞獎這回事要隨緣，不是自己可以控制，可以做喜歡的音樂，又可上台唱歌已好好」。

女團COLLAR獲組合銀獎，成員陳泳伽（Winka）開心激動落淚，邱彥筒（Marf）亦忍不住喊。李芯駖獲生力軍女歌手銅獎，感恩又意外，稱喊到眼睫毛都甩掉。

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