升呢女歌手金獎 後台爆喊 李幸倪請食飯慰勞家人幕後

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）如願在《叱咤頒獎禮》獲女歌手金獎，回後台時激動落淚，以往曾4奪女歌手銀獎，被封「萬年女銀」，今年終儲到不同顏色獎座，「等了好耐，好多謝每一名等我攞這個獎的朋友，我終於做到喇！」她多謝父母、家姐和姐夫搬到香港陪她追夢，「我一個人的夢想，變成一家人的夢想，多謝他們令我放心追夢」。

Gin Lee覺得獲獎歸功一班幕後工作人員的付出，為合力推她拿這個獎，放假都不敢超過3日，決定自掏腰包辦小型慶功宴，慰勞家人和一班手足，「就算我有冇獎都想請食飯，他們都辛苦了」。奪女歌手金獎會否增添工作壓力？她表示會繼續努力爭取好成績，不辜負大家期望，「現在只是開始，未來仲有好多關要挑戰」。

向我最喜愛女歌手進發

Gin Lee在頒獎禮見到天后鄭秀文和容祖兒領獎，感動得眼濕濕，「我做新人時，第一次參加音樂頒獎禮，就是望住台上的她們，她們是我的榜樣，當時已幻想自己要等多久才值得攞這個獎」。下次是否挑戰我最喜愛女歌手獎？她承認這獎真的很有難度，非做好音樂就能得到，會努力做，為支持她的人爭取更好成績。

VIVA曾傲棐狂讚師兄張敬軒

女團VIVA和曾傲棐分別獲得生力軍組合金獎和生力軍男歌手金獎，在台上均特別答謝師兄張敬軒（軒仔）。VIVA稱軒仔在各方面幫助她們很多，包括主動提議借屋給她們拍綜藝節目，又借錄音室練習，「他除和我們傾偈，旅行又買熱水樽給我們做手信，又教唱歌，有時還突擊來聽，拿很多咪給我們用，既專業又sweet」。

曾傲棐自認不是特別有自信，軒仔一直支持，未入行已獲借器材到街頭表演，「入行當新人經常撞板，他從不吝嗇分享自己經驗和睇法，是令我很放心的大哥哥」。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com