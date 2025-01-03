常被ERROR隊友取笑蠢 身邊個案警惕 肥仔稱不敢曳

小朋友（右）一見肥仔扮的毛公仔ELFA，即上前又攬又惜。（攝影/記者：柯美）

【明報專訊】男團ERROR隊長梁業（肥仔）昨日化身其設計的毛公仔ELFA殺入「姜濤灣」，於銅鑼灣鬧市宣傳新歌《MASCOT》，吸引不少粉絲到場支持，肥仔即席表演跳舞，有小朋友一見到ELFA即又攬又惜。他笑稱ELFA外表乖巧，內裏「曳曳哋」，有點像他，今次扮公仔趁機攬女仔。肥仔自爆常被隊友整蠱兼取笑他蠢，戲言有機會都想被騙財騙色。ERROR前晚出席《叱咤頒獎禮》，坐足一晚「食白果」，肥仔稱是意料之中，自嘲若有獎才會失望，又鼓勵隊友何啟華（阿Dee）出歌明年爭獎。

記者：柯美

肥仔穿著厚厚的毛公仔衫，內有風扇，仍感到很熱，不過可以吸引大家注意，達到宣傳之效。他笑稱ELFA外表可愛又乖，內裏其實「曳曳哋」，有點像他，今次扮公仔計劃先跟小朋友互動，其後再攬女仔，「我心境好曳，但不敢曳，身邊有好多個案警惕自己。（想出軌？）不做這些，有女仔攬吓我已經好開心」。

會否想整蠱隊友？肥仔說不會，稱與阿Dee不夠193（郭嘉駿）和吳保錡玩，「他們玩得好癲，經常整蠱我同阿Dee，又取笑阿Dee靚仔，又話我蠢，我承認有時幾蠢，因太善良，慶幸未試過被欺騙，不過我都想被人騙財騙色」。肥仔透露《MASCOT》MV在一個營地拍攝，營地翌日結業，感謝有關方面願意借出場地拍攝。

盼阿Dee奪金變「金Dee」

ERROR將於本月25日舉行演唱會，肥仔表示已開始練歌和練舞，隊友會有不同配搭演出，他會挑戰唱高難度歌曲。除他推出單曲，193與保錡都會在演唱會前推出新歌，阿Dee則未有計劃。肥仔鼓勵阿Dee出單曲，因剛出席完《叱咤頒獎禮》，發覺不是太多人爭獎，會說服阿Dee出歌，希望對方明年奪金，「之前MIRROR成員柳應廷（Jer）曾奪金獎變『金Jer』，若阿Dee奪金就變『金Dee』」。

對於ERROR在《叱咤頒獎禮》坐足一晚「食白果」，肥仔表示沒有失望，預料之內，笑言：「有獎才失望，因要履行承諾『要切』。」

難忘Sammi鼓勵感言

肥仔覺得前晚最神奇及感動是鄭秀文（Sammi）現身領獎，估不到在頒獎禮可見到對方，難忘Sammi說帶住堅持做音樂，大家會飛得好高，去得好遠，所有歌手都會青出於藍勝於藍，將來去到她的年紀，站在台上要勉勵年輕歌手，做到薪火相傳。

肥仔說：「這個延續好緊要，好有鼓勵作用，希望將來都有人承繼到ERROR的搞笑。」新一年他覺得最重要身體健康，際遇有高有低，若沒有健康便什麼都做不到，亦想跟不同的前輩合作成就解鎖，自從參與黎明演唱會排舞後，好鍾意對方，希望可以合作出一首歌。