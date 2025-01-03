【娛樂場】內地劇《大奉打更人》 王鶴棣穿越古代成破案奇才

【明報專訊】《蒼蘭訣》王鶴棣伙《半熟男女》田曦薇，還有劉奕君和晏紫東等主演的內地劇《大奉打更人》近日在騰訊視頻、Disney+與myTV SUPER上架備受注目，集動作、懸疑與查案元素，開播前騰訊視頻逾500萬預約觀看人數。

原著小說獲獎無數

劇集改編人氣作家賣報小郎君同名網絡小說，《大奉打更人》獲第六屆閱文原創IP盛典最佳作品、男頻人氣十強、東方幻想題材作品和影視改編期待作品獎。劇情講述警校畢業生楊凌（王鶴棣飾）因酒精中毒不幸離世，意外穿越回古代，成為許七安，醒來時發現自己身處大奉王朝的監獄。

憑現代智慧破奇案

大奉世界中，妖怪與法術共存，融合儒教、佛教、道教、墨家和玄學等多種思想，是個妖魔四處遊蕩、奇功秘術不斷湧現的時空。

許七安面對二叔許平志因稅銀失竊而遭牽連，即將被流放的險境，憑現代智慧與超凡的邏輯推理能力，努力追回遺失的稅銀，拯救自己與家人。他之後再憑科學知識連續破解多宗離奇案件，被譽為大奉斷案高手，並被最高督察機構「打更人衙門」錄用，成打更人。夜晚巡邏時，許七安不僅負責值班，還利用這個機會調查案件和蒐集情報。

王鶴棣被嫌太用力搞笑

憑甜美外型被譽為「初戀女神」的田曦薇飾演臨安公主，劇中展現多重魅力，角色集聰慧、調皮、純真於一身，因成長於宮廷，看透人心。她與許七安的互動更引發期待，二人在打鬧與爭吵中逐漸產生愛意，最終獲皇帝恩賜，成為許七安妻子。

王鶴棣演率性不羈的許七安，在古代世界別樹一格，常常冒出一兩句現代用語，或用金句撩公主，讓人捧腹大笑，加上探案主題，結合喜劇節奏，吸引不少觀眾。

《大奉打更人》開播時口碑不俗，隨後網民對王鶴棣的演繹有異議，嫌他太用力搞笑，令觀眾看得出戲，亦有指他的四川口音有點突兀。原著作者賣報小郎君開腔力撐，認為王鶴棣是他心目中的許七安。