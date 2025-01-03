【開箱】美瑾霍絲化身AI小三 《智能女傭》男人綺夢或噩夢？

【明報專訊】今屆諾貝爾物理學獎由「AI教父」欣頓（Geoffrey Hinton）與普菲爾德（John Hopfield）奪得，表揚他們在人工智能（AI）技術發展的成就，但他倆得獎後異口同聲表示，擔憂AI失控為人類帶來威脅。《變形金剛》美瑾霍絲（Megan Fox）主演科幻驚慄片《智能女傭》（Subservience）正好提及這個黑暗寓言，去年9月在美國串流平台上架，香港觀眾上月終可透過Max收看，截稿前仍然穩佔本地收視排行榜冠軍，可見捧場者眾，然而美國口碑卻是一般，爛番茄網站綜合34篇影評文章，此片得分只有50%。

《人工殺姬》珠玉在前

2022年上映《人工殺姬》叫好叫座，爛番茄網站得分93%，全球票房收逾1.8億美元（約14億港元），以一部製作費只需1200萬美元（約9360萬港元）的獨立電影來看，堪稱刀仔鋸大樹的最佳示範。事隔兩年，驚慄片《長相屍手》導演S.K. Dale開拍同類型電影《智能女傭》，這是他執導第2部長片，亦是他跟美瑾霍絲（Megan Fox）再度合作，有默契可惜欠水準。

故事以近未來為背景，《禁室365天》莫朗尼（Michele Morrone）飾演地盤管工尼克，原本一家四口生活幸福美滿，直至妻子瑪姬（瑪德蓮司馬飾）入院接受人工心臟移植手術，他忙於上班難以兼顧家務，只好購買AI機械人愛麗絲（美瑾霍絲飾）代勞，家庭生活從此出現翻天覆地轉變。

結局變成《未來戰士》

愛麗絲擁有漂亮的臉孔、火辣的身材，歸類為家傭機械人似乎名不副實。最初表現稱職，家居打理井井有條，直至某次尼克因故重啟她的電源，竟自行繞過部分出廠設定，從而令她產生獨立思想，懂得自作主張，例如她以「保護主人」為理由，把威脅尼克的工友槍斃；又以「減輕主人負擔」為借口，打算殺害其妻兒，幸好尼克及時制止。

愛麗絲登堂入室後，看準尼克弱點，趁他孤枕難眠，一再美色引誘，男方終於把持不住，最後鑄成大錯。愛麗絲藉以向瑪姬「攤牌」，把尼克出軌一事和盤托出，導致他夫妻倆關係破裂，這個機械人的城府深得令人膽戰。若以驚慄片來看，《智能女傭》直至中段仍然及格，然而導演貪心，結局逐漸失控，愛麗絲彷彿變成《未來戰士》的反派機械人T-1000，不單懂得自我複製檔案並上傳至公司伺服器，令她擁有死而復生的能力，最後更派遣「複製人」追殺尼克夫妻，過程大玩飛車爆破，形成前後風格失衡局面，不是不可惜的。

劇本反映職場實况

《智能女傭》劇本其實言之有物，其中一幕提到尼克任職地盤為了趕工，更重要的是節省成本，管理層決定起用機械人取代人類，遭到解僱的建築工人嘆謂：「這件事已經醞釀了15年，只是我們袖手旁觀，任由它發生而已。」放諸現實世界，不啻當頭棒喝。

另一幕講述尼克在家重看經典電影《北非諜影》，愛麗絲表示知道故事內容，尼克說：「知道和看過並不相同。」愛麗絲反問：「有不同嗎？」或許在導演眼中，這就是傳統影迷和現代網民透過社交媒體收看「3分鐘電影懶人包」的最大分別。