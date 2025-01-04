伍樂城監製新歌《每一句》 8歲吳欣彤立志做歌手 勤練習減吃零食

【明報專訊】著名音樂監製、作曲人伍樂城2006年創立音樂學院，培育台前幕後人才。最近他以音樂學院院長及歌曲監製身分，為旗下8歲學生吳欣彤（Isabella）打造歌曲《每一句》，成為她出道之作。Isabella熱愛音樂，喜歡聽濱崎步、張敬軒、容祖兒及林奕匡唱歌，並希望將來有機會跟這些前輩合作，「我4歲就學唱歌，立志做歌手，知道想做歌手就要勤力，也要忍口減少吃零食，不過比賽和表演後，爸爸媽媽都會獎勵我食一小杯雪糕」。

將組5人女團

Isabella表示5歲開始表演，曾錄過兩首歌，今次再走進錄音室為《每一句》錄音，感覺一點也不陌生，反而享受錄音過程，「錄音較唱歌難，要顧及音準和咬字清晰」。提到早前有機會上無綫音樂節目《J Music》演繹新歌，她心情緊張，幸遇到的主持哥哥、姐姐很友善，跟她聊天助放鬆心情。她透露未來將組5人女團，大家一起練習了數月，已混熟成為朋友。

伍樂城曾任不少巨星音樂監製，包括黎明、劉德華、容祖兒、謝霆鋒、Twins及麥浚龍等，8歲Isabella是年紀最小的，他坦言處理上具挑戰，「Isabella年紀小，但非常專業，雖然錄歌時間不多，經驗不及其他歌手，但過程中感受到她很多事跟成年歌手或者大人沒什麼分別，聲音當然有分別，她始終是小朋友，聲音裏比較童真。錄音時，歌詞不斷要改，字眼上不可以太深，大人睇得明，小朋友都可以讀到個字，但不是她唱的感覺，就要幫她拿揑定位，用怎樣的講故事方式。她有些事都幾成熟，不用全部字眼天真，我覺得首歌做得幾恰當」。

伍：望她走得更遠

伍樂城又讚Isabella的EQ高、夠淡定，為達成歌手夢，年紀小小已努力練習，也肯接受意見，力求進步，加上她獲家人支持，所以其音樂學院組成一個團隊培育她，希望她能走得更遠，「她現在學唱歌、跳舞、捽碟等，我就負責做音樂監製，幫她揀歌、設計曲風和路向」。問他會否親自幫Isabella作歌？他表示要睇機緣，因他的理念是每個人都有可能做出好音樂，「我希望畀多些機會其他新晉幕後人去嘗試，不應該限死一個方式，不一定要好有資歷的人才寫出好旋律和歌詞」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵