梅根拍Netflix真人騷未播惹劣評 英媒爆哈里夫婦租豪宅扮住家 網民譏「乜都假」

早前有傳哈里王子（左）與梅根（右）婚姻不穩，如今合演真人騷《愛你的梅根》，正好以實際行動闢謠。

【明報專訊】英國哈里王子（Prince Harry）與妻梅根（Meghan Markle）2020年脫離王室後定居美國，同年跟影視串流平台Netflix簽下為期5年、酬金一億美元（約7.8億港元）片約，新作《愛你的梅根》（With Love, Meghan）本月15日上架，講述她跟名人明星好友分享入廚、園藝等各方面的品味生活。英國《每日郵報》揭發節目並非在哈里夫婦家中取景，而是租借加州一座市值500萬英鎊（約4830萬港元）的豪宅拍攝，預告片昨日曝光後，慘遭網民嘲諷「不是你的寓所、不是你的朋友，也不是你的食譜」。

哈里夫婦移居美國後，開設製作公司，拍攝紀錄片集《哈利王子與梅根》2022年推出即收視報捷，一度登上Netflix最多觀衆捧場的紀錄片集亞軍。不過，兩人監製《天生領袖》同年推出卻十大不入。另一紀錄片集《馬球》剛於上月10日上架，內容聚焦美國馬球公開錦標賽，同樣缺乏捧場客。早前有報道指Netflix跟哈里夫婦2025年約滿後，將不打算續約。

《金裝律師》拍檔亮相

言猶在耳，真人騷《愛你的梅根》昨日公開預告片，定於本月15日上架，梅根透過新開設的社交媒體Instagram帳戶，轉載片段並向110萬名追隨者表示：「能夠跟大家分享這個消息，真是興奮極了！希望你們喜歡新節目，就如我製作它的心情一樣。」全季共分8集，每集長約30分鐘，講述哈里王子一家四口在加州大宅的起居生活，同時分享梅根在烹飪、園藝等各方面心得，她的美劇《金裝律師》舊拍檔艾碧姬史賓沙（Abigail Spencer）、《盜海豪情：8美千嬌》女星文迪嘉蓮（Mindy Kaling）及美籍韓裔名廚崔洛伊（Roy Choi）等將會擔任嘉賓。

英國《每日郵報》報道，原來節目並非在哈里一家四口位於加州蒙特西托的寓所取景，而是租借距離自家只有兩公里的豪宅拍攝，大宅佔地4500平方呎，內置4間睡房及4間浴室，屋外是35萬平方呎果園，種植檸檬和牛油果，周邊風景優美。據報梅根在節目中使用的廚具亦價值不菲，單是煮食爐約售1.5萬英鎊（約14.5萬港元）、平底鍋每個600英鎊（約5800港元）、沙律碗280英鎊（約2700港元）、砧板及餐碟各值60英鎊（約580港元）等，盡顯奢華品味。

預告片曝光外，大批網民到Netflix社交媒體留下劣評，有人狠批「不是你的寓所、不是你的朋友，也不是你的食譜，非常討厭這種裝腔作勢的人」，亦有人說「荒謬絕倫」、「她一直想拍這種真人騷，因為嫁給王子，才可夢想成真」等，且看小罵能否幫大忙，刺激收視上升。