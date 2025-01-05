拍HOY TV新春節目唔講錢 張衛健爆Big Four今年開紅館騷

【明報專訊】無綫舊將張衛健、周柏豪、鍾嘉欣、黃智雯及敖嘉年等昨日為HOY TV新春節目《粵來粵好過大年》綵排。久未在港公開演出的張衛健否認獲重金邀請拍節目，他笑言：「舊朋友邀請，咁啱有時間，活動地點又距離我屋企好近。（酬勞是否可觀？）唔講錢，主要畀粉絲見吓，知道我仲一切安好。」他為照顧母親減產多年，透露Big Four今年有意在港舉行演唱會，地點預計紅館。黃智雯與鍾嘉欣10多年未有合作，希望可以再合演劇集。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

張衛健表示自2017年拍完無綫劇《大帥哥》後減少演出，專心陪伴母親及想有更多私人時間，「媽媽年紀老邁，我每星期陪她覆診兩次」。太太張茜在北京，他爆太太現在沉迷繪畫，「她重拾畫畫興趣，花草樹木和動物都有畫。（有否為你畫人像？）我講了幾十年，由要求到請求仍不成事，她說我好難畫，驚畫得我醜樣」。張衛健下月跟Big Four兄弟許志安到美國開騷。問Big Four會否在港開演唱會？他想一想說計劃中，透露預計今年中後期，地點應該是紅館。問是否難齊人？他笑說：「佢哋有幾忙啫，我就忙，忙買貓糧、陪阿媽。」

周柏豪被兒子扯褲腳冧爆

周柏豪與一班小朋友同台綵排，大讚小朋友可愛，「身為爸爸，見到他們，個心都被融化」。談到一對子女，他表示每次外出工作，他們都依依不捨，但5歲女兒已不像以前扯住他褲腳不讓出門，改為吻他面頰一啖，便讓他離家，現在反而是3歲兒子扯住他褲腳，「兒子這舉動令我更冧，因他出世後不久，我就去內地工作達10個月，返港已識行識跑，我花了很長時間跟兒子重新建立關係，現在聽到他說『不喜歡同事帶走爸爸』、『不喜歡爸爸公司』、『只想爸爸留在家中』，我好開心。兒子遺傳我喜歡唱歌和演戲，但我最想兒子將來陪我打籃球」。他現在不用工作，會盡量留港陪伴子女成長，試過去北京工作都即日來回。他稱農曆新年後再展開巡迴演唱會，今年會再拍劇，「觀眾經常說好喜歡我演出的劇集角色，追問會否有續集。《多功能老婆》續集就無可能，但會帶新作品給大家」。

鍾嘉欣聖誕染病未痊癒

鍾嘉欣早前聖誕節與老公帶3子女到越南及泰國旅行，她在泰國病倒仍未痊癒，昨日帶病綵排，因咳嗽導致有點聲沙，多說話也喘氣，擔心唱歌時失準，但會盡力。她說細女也被她傳染，雙雙病倒。她日內便返加拿大，未能留港過農曆新年。

黃智雯練踢踏舞腳抽筋

黃智雯在節目中表演踢踏舞，稱演藝學院畢業後已10多年沒跳過，近日密集式練習令腳抽筋。老公有否按摩？她說：「沒有，但浸腳紓緩時，狗狗走過來舔我，好感動。」她表示離巢無綫後，開心可以在其他平台跟舊同事有合作機會，又想跟鍾嘉欣再合作拍劇，兩人上次合演劇集是2010年拍攝的《缺宅男女》。鍾嘉欣稱當年與黃智雯合作，已覺得對方好戲，是其心目中的最佳女主角，又讚對方勤力，不停增值自己，她們雖然不常見，但會透過社交平台互相鼓勵。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》舉行在即，問她們看好誰奪視后？鍾嘉欣稱照顧3子女，未有認真看每套劇集，但每個候選者都很努力，值得攞獎，無論誰奪獎項，都替得獎者高興。黃智雯笑言好姊妹胡定欣與姚子羚入圍，手掌是肉、手背又是肉，不透露會投誰一票。

羅淑佩笑笑口避談陳卓賢

文化體育及旅遊局長羅淑佩昨日亦有出席，她是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲，問到Ian在叱咤頒獎禮獲獎後被批評有否心痛？她全程保持笑容未有回應。

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