出道前每到月尾問家人攞錢 何啟華慶幸無緣入MIRROR

【明報專訊】何啟華（阿Dee）2018年參加ViuTV首屆選秀節目《全民造星》後入行，與梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）及吳保錡組成男團ERROR。原來阿Dee曾向ViuTV高層提出想與楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）組團出道，但最後各自加入ERROR及MIRROR。

曾與楊樂文王智德自薦組團

阿Dee近日接受商台《星光背後》訪問，表示中學時立志當演員，但投考演藝不果，2018年參加《全民造星》改寫命運。他參加《造星》時已28歲，面對父母及負起養家責任的兄長，坦言除感激外，還覺得內疚，反問自己是否浪費時間，月尾總是無錢要問家人攞，情况不斷重複。不過在他想放棄時又有些機會出現，那時只要跟表演有關，他都去做，過程中鍛煉苦中作樂。《造星》後簽約ViuTV，最初有數千元底薪都好，終於有份正職令父母放心。

阿Dee透露與Lokman、Alton一起參加《造星》，他30強止步。在《造星》決賽前，他們曾向ViuTV高層自薦以3人組合形式出道。阿Dee說︰「𠵱家應該可以講，我捉住高層話，我哋可以做這些，不如畀我哋試吓整個組合。到節目尾聲，聽到有個組合要誕生，本身以為得米，後來先知我入ERROR，他們入MIRROR。」他無緣加入MIRROR沒有不開心，反而慶幸，因他們做偶像派比他更適合。

與ERROR隊友互相扶持

談到ERROR成軍6年，阿Dee表示成員經歷不少磨合，那時4人分兩邊，好多拗撬，但好彩都是男人，三口六面講清楚，講粗口那種。之後愈行愈順，有錢齊齊搵，一齊經歷好多。他透露保錡低潮時曾想放棄事業，最後跟隊友互相扶持下渡過難關。他說：「係一齊撈番起佢，我哋同佢講，你肯玩就一齊玩，你畀人雪藏，咪用個雪櫃推佢出嚟，畀佢知道Home Sweet Home！我哋係屋企人，你當我同事又好，係合約精神又好，我哋4個係綁埋一齊，如果我哋想害你，咪即係害埋自己！」

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