邀900姜糖拍新歌《白果》MV 姜濤追平前輩紀錄怕比較

【明報專訊】MIRROR成員姜濤日前在叱咤頒獎禮奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」，他在台上慨嘆「唉，又要被人鬧」。他前日推出新歌《白果》及MV，晚上在社交平台撰文分享得獎感受，坦言自知未夠實力，亦不像過去有自信，抱着食白果心態出席，但結果出乎意料。他承認太在意外界某些聲音，怕別人會將他連續5年奪得「我最喜愛的歌曲」、追平張學友與陳奕迅的紀錄跟樂壇前輩比較。不過他感恩投票給他、不離不棄的粉絲，一直給他力量重拾自信。他感謝大家提點，承諾不會高傲自負，不會妄自菲薄，繼續專注做好音樂。

「自己點評價自己最重要」

姜濤在新歌《白果》剖白出道6年對獎項、頒獎禮的看法和感悟，並找來900名姜糖（粉絲暱稱）一同拍MV，場景是一個頒獎典禮。他去年推出3首歌，但粉絲說不夠，會不會攞不到獎，令他思考是否要出多些歌，符合粉絲對他的期待，但去年出歌的頻率是他覺得舒適的節奏。他認為獎項屬鼓勵性質，得到當然好，沒有也不代表他做的每首歌是白費，自己點評價自己才最重要，正是《白果》想表達的信息。他希望自己可以坦然面對任何結果，人生不是得一個獎項，還有很多不同的東西。

《白果》MV中，部分姜糖戴上面具，姜濤稱每次出席頒獎禮也不能放鬆，相信其他歌手也一樣，多少感到緊張。他認為每個人都希望努力被肯定，是好正常，但除台上獎項，是否還有其他東西可以攞到？MV講一個好抽象的頒獎禮，每個戴面具的粉絲代表各行各業的人，「我哋每次去頒獎禮時，會用面具遮住自己緊張的心情，希望大家可以放低面具，享受每個頒獎禮」，他多謝粉絲參與拍攝。姜濤稱2025年會重新出發，「我好鍾意唱歌、做歌手，2025年我會做好多一系列、大家期待好耐的歌畀大家」。

娛樂組

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