張天賦身體欠佳 澳門尾場騷延期

【明報專訊】張天賦（MC）原本橫跨兩周末在澳門舉行5場《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會，前晚第4場演出時，抱病的他在狀態欠佳下演出，昨晚原本舉行尾場，開騷前大會宣布演唱會取消，延期舉行。

MC昨日特意到會場外，親自向觀眾道歉，戴口罩的他透露幾次綵排後，發現真的撐不住，「唞氣個肺都好痛，觀眾可保留票據，演唱會要改期，唔好意思，抱歉！」他離開時，歌迷大叫加油，表示會等待偶像康復再捧場。

大會昨晚發出演唱會取消通告，「MC於2024年年末及1月4日完成四場演唱會後，日前感到身體不適，求診後應醫生建議需要徹底休息。MC張天賦先生本人極其希望能按原訂計劃上台演出，然而由於其身體狀况欠佳，同時為保護歌手個人身體健康，確保能為所有入場觀眾提供優質表演，主辦單位及藝人經紀公司經多番深入商議後，決定忍痛取消《This is MC 2 LIVE IN MACAU》2025年1月5日之場次」。大會表示日內公布安排，對受影響觀眾表達歉意。

抱恙演出 自責未盡歌手本分

MC前晚第4場演出busking環節時，聲音沙啞，鼻音很重，自爆抱恙，「先戴定『頭盔』，好抱歉，因為認為自己冇盡好歌手職責，冇好好keep好自己身體，幾個鐘前超級病，𠵱家都係好渾渾噩噩，但無論如何，會用百二分精神唱歌畀大家聽，你哋嘅歡呼聲會幫我嘅『喇叭』注入能量」。當晚取消了握手環節，完騷前MC再為未能以最好狀態演出道歉，「好耐冇試過咁唔舒服，多謝每名入場觀眾的支持令我捱到！」他唱完演唱會最後一首歌《世一》，體力透支要由工作人員扶回酒店。

娛樂組

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