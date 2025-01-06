周末韓劇混戰 《現在撥打的電話》大團圓結局破頂 李敏鎬《問問星星吧》首播收視低開

【明報專訊】踏入2025年首周末，《彈珠人生》李敏鎬與《山茶花開時》孔孝真合演韓國有線頻道tvN重頭劇《問問星星吧》，前晚（4日）首播即掀起各大電視台周末劇集收視大戰。李敏鎬自《The King：永遠的君主》相隔5年再拍韓劇，《問問星星吧》首集收視錄得3.3%，遜於上一檔《愛在獨木橋》開播3.4%成績，難免令人失望，反觀同時段播出JTBC《玉氏夫人傳》第9集首次突破雙位數（10.3%）；MBC《現在撥打的電話》第12集大團圓結局，收視升至8.6%亦創同劇新高。

文：蘇珮欣

《問問星星吧》籌備時間長達5年，製作費耗資500億韓圜（約2.6億港元），由《雖然是精神病但沒關係》朴信宇執導、《嫉妒的化身》徐淑香編劇，是韓國首部以外太空為背景的愛情劇。首集講述李敏鎬飾演婦產科醫生兼豪門準女婿孔龍，其準外父因兒子意外身亡，不惜投資700億韓圜（約3.7億港元）並委託孔龍帶同亡兒的精子及遺孀的卵子，到太空站進行實驗，希望能為家族保留血脈。他以旅客身分登上太空船，並遇上孔孝真飾演美籍韓裔航天員金伊芙，為二人的愛情故事揭開序幕。

李敏鎬盡展喜劇細胞，扮演錯漏百出的太空旅客，甫登上太空船已坐錯機長座位，升空途中又因為胃部不適而嘔吐大作，險被嘔吐物塞住呼吸道而窒息亡。孔孝真為了救他導致腳趾受傷，李敏鎬搶着為她縫合傷口，卻無法穿針引線，場面搞笑。首集同時解開李敏鎬身世之謎，原來他來自基層家庭，母親早逝，由她的3位閨密撫養成人。

林智妍被迫做寡婦

《問問星星吧》播出後，有網民批評新劇以太空為背景不夠「貼地」，李敏鎬演技未如理想，他跟孔孝真的對手戲也欠缺火花，就連二人對白如「我是你的指揮官」、「我是你的醫生」等，亦被指太肉麻，令人難以接受，難怪首集收視只有3.3%，遜於上一檔《愛在獨木橋》開播3.4%，也是tvN過去一年周末劇集的最低紀錄。

至於同時段播出《玉氏夫人傳》第9集，收視錄得10.3%，較上集升0.9個百分點，刷新開播以來最佳成績，並拿下同時段劇集收視冠軍；柳演錫與蔡秀彬合演MBC劇集《現在撥打的電話》同創新高，第12集結局收視升至8.6%；韓志旼主演SBS新劇《我的完美秘書》第2集收視亦有升幅，以6.5%緊隨其後，反觀Channel A古裝劇《入住漢陽》則以2%墊底。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《問問星星吧》、《現在撥打的電話》、《我的完美秘書》及《入住漢陽》，《玉氏夫人傳》則在「黃Viu」上架。

收視稱冠的《玉氏夫人傳》今集講到清水縣為了爭取朝廷頒發「烈女碑」，必須在村內「製造」一名寡婦，主角林智妍的丈夫秋英宇失蹤多年，屍身突被發現，她明知事有蹺蹊，屍體屬於他人，仍被迫接收並舉行喪禮，幸好秋英宇及時回來解困。

至於《現在撥打的電話》最後一集講到為向柳演錫復仇而綁架其妻蔡秀彬的犯人朴在潤，被警察開槍殺死，涉嫌殺人的朴在潤母親秋相微被捕，案件告一段落。然而無法面對身世真相的柳演錫，從此銷聲匿迹，蔡秀彬拒絕放棄，終在摩洛哥找到對方，幾經波折重逢，兩人決定重過新生活，總算大團圓結局。