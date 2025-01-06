【開箱】《久別重逢》 許恩怡表現驚喜值得期待

【明報專訊】2024年是香港電影業最壞的時代，也是港產片最好的時代，此話怎說？據香港票房有限公司公布去年中西電影總票房收入為13.4億元，按年大減6.2%，倒退至13年前水平，年內共有9間戲院停業，只有一間獲接手。不過，港產片票房則是過去20年來首次超越荷李活電影，《九龍城寨之圍城》與《破·地獄》先後破億，當然居功至偉，新導演如《但願人長久》祝紫嫣、《我談的那場戀愛》何妙祺、《寄了一整個春天》葉鈺瀛及《久別重逢》梁禮彥等亦交出令人驚喜的第一次，證明爛泥亦能栽種出好花。

《葉問》編劇拍愛情片

《久別重逢》是《葉問》和《殺破狼》電影系列編劇梁禮彥的首部執導長片，卻非他擅長的動作片類型，而是走文青路線的奇幻愛情題材，港產片算罕見，雖然整體水平不及韓片《觸不到的戀人》或台片《消失的情人節》，至少帶來新鮮感，亦打破《黑社會》導演杜琪峯早前接受BBC News訪問提及「香港新導演作品似《獅子山下》」的固有印象。

新片由少年蘇昇華（陳卓賢飾）與少女夏文萱（許恩怡飾）在離島中學邂逅揭開序幕，二人關係介乎「友達以上，戀人未滿」，後因男方出國升學而未能更進一步。隨着時光荏苒，中年蘇昇華（鄭伊健飾）淪為過氣作曲家，疑似自殺未遂送院留醫，重遇罹患絕症的單親媽媽夏文萱（蔡思韵飾），二人還未續緣，女方先行離世。某日一名自稱夏文萱女兒的少女登門拜訪，請求蘇昇華完成亡母遺願，一同到日本海邊撒骨灰，他半推半就下答應，竟為這段未了緣創造轉機，二人生命亦出現翻天覆地改變。

無憾結局似《破·地獄》

隨着夏文萱和蘇昇華先後穿越時空，拆解男女主角心結之餘，同時改寫彼此命運，貫徹「無論如何艱難都要活下去」的主題，相比《寄了一整個春天》同樣帶有魔幻色彩卻突兀的結局，《久別重逢》層次明顯較高。另一方面，此片選在香港長洲和日本高知縣取景，導演拍出離島和小鎮風情，但跟《我談的那場戀愛》同樣令人不解，究竟日本外景對劇情發展有何必然關係？夏文萱生前從未提及她喜歡當地的「達摩太陽」，死後卻千里迢迢到此海葬，感覺莫名其妙。

電影透過蘇昇華的自我修正和救贖過程，讓主角彌補青春的缺失，為人生下半場提供走下去的動力，除了成年觀眾看罷感同身受，同時敬告年輕觀眾不要在成長中留下遺憾，結局跟《破·地獄》有異曲同工之妙。

令人懷念《喜劇之王》

年僅20歲的許恩怡是《久別重逢》最大驚喜，扮演高中生毫無違和感，爽朗個性配合可愛表情，無論是戲中少年或中年版蘇昇華都能征服，名副其實是「國民初戀」，不禁令人聯想起《喜劇之王》的張栢芝，不經不覺已是四分一個世紀以前的事，時間真的不等人。許恩怡自2021年出道至今，雖然演過《但願人長久》、《爆裂點》及《焚城》等電影，但戲分少且欠缺發揮機會，反而不及她在古巨基MV《飄流教室》和《自我安慰》表現出色。她在未來的表現令人期待，雖然2025年有多少港產片能夠順利開鏡，幾多戲院將會關門，暫時仍是個謎。

上映日期：12月20日