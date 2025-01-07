《玩轉腦朋友2》兩大皆空 《魔法壞女巫》奪票房成就獎

獲金球獎4項提名的《魔法壞女巫》，由楊紫瓊（左起）、亞莉安娜和辛菲亞艾利和主演，最終只捧走票房成就獎，反映今屆競爭相當激烈。（法新社）

【明報專訊】金球獎去年新增「票房成就」及「最佳電視棟篤笑」兩獎，前者由全球累收14.4億美元（約112.3億港元）的2023年票房總冠軍《Barbie芭比》奪得，正當美媒以為去年大收16.9億美元（約131.8億港元）的彼思動畫《玩轉腦朋友2》將穩操勝券之際，結果改編自百老匯同名音樂劇的《魔法壞女巫》得獎，後者全球票房6.8億美元（約53億港元），位列去年最賣座電影第6。根據大會規定，只要美國票房不少於1億美元、全球累收1.5億美元以上便符合參賽資格，至於如何取勝則由評審決定。

《魔法壞女巫》導演朱浩偉（Jon M. Chu）偕同主角亞莉安娜（Ariana Grande）、辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）和楊紫瓊等上台領獎，導演致謝時表現激動，除了提到父母移居美國後，都喜歡看《綠野仙蹤》，因此他改編這部舞台劇便顯得別具意義，「當悲觀主義和消極主義統治地球的時候……我們仍可創作具有樂觀主義的電影，這是多麼的重要」。

《阿諾拉》《沙丘瀚戰2》空手而回

《玩轉腦朋友2》不單失落票房成就獎，就連最佳動畫亦敗在拉脫維亞出品的《貓貓的奇幻漂流》（Flow）手下，令到《玩》片跟其他賽前被視為得獎熱門的《阿諾拉》、《荒野機械人》、《沙丘瀚戰：第二章》及《帝國驕雄II》等，全部鎩羽而回。

（第82屆金球獎頒獎禮）