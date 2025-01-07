奧斯卡影后茱迪科士打首膺金球視后 《幕府將軍》4提名全中 真田廣之澤井杏奈封帝后

《幕府將軍》是電視大贏家，澤井杏奈（左起）與真田廣之繼艾美獎後再下一城，淺野忠信則首度勝出。（路透社）

【明報專訊】第82屆金球獎頒獎禮香港時間昨早在洛杉磯舉行，美日合作的《幕府將軍》繼去年橫掃艾美獎後再下一城，4項提名全中獎，包括淺野忠信首奪最佳男配角；兩奪奧斯卡最佳女主角的茱迪科士打（Jodie Foster），憑《刑警雙雄：夜之國》首膺視后；《職業槍手》及去年鬧出誹謗官司的《馴鹿寶貝》則分別是音樂或喜劇與迷你劇兩組別的大贏家。

《幕府將軍》改編自James Clavell的小說《Shogun》，1980年拍成劇集《大將軍》，由《荊鳥》李察張伯倫（Richard Chamberlain）伙拍日本影帝三船敏郎主演，當年贏得金球及艾美兩獎的最佳劇集，女主角島田陽子更拿下金球戲劇視后殊榮。相隔40年，《幕府將軍》同樣成為艾美與金球兩頒獎禮大贏家，昨除贏得最佳劇集外，真田廣之和澤井杏奈繼去年艾美獎後再次分封帝后。

淺野忠信奪男配自我介紹

真田廣之擊敗《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）、《無罪的罪人》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）等對手，成為金球獎視帝，致辭時感激大會對他的認可，「我很開心能在此與這些出色的候選者一起，想跟每個在生命中出現的人道謝，是你們把我帶到這舞台，想跟年輕演員及創作者說：請做自己、相信自己，不要放棄」。澤井杏奈特別向編劇致敬，「沒有好的劇本，我們不可能把所有潛能發揮在演出上」；她表示，「多謝所有投票給我的人，但任何時候我都會投票給嘉菲比絲（Kathy Bates）」嘉菲憑《律師無限耆》（Matlock）角逐最佳女主角，宣布澤井勝出一刻，嘉菲鼓掌後卻搞笑地把寫有謝辭的紙張撕掉。

淺野忠信去年在艾美獎飲恨，昨擊敗《大熊餐廳》艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）等對手，首奪最佳男配角，他難掩興奮，「可能你們不認識我，我是來自日本的演員，名叫淺野忠信，非常感謝」。他稱即晚要趕回日本繼續拍戲，指該獎是給他很大的禮物，並向劇組及所有人道謝。《幕府將軍》中真田廣之的角色以德川家康為原型，講述創立幕府前的動盪歲月，並穿插英國水手帶來的文化衝擊。早前已宣布開拍第2季，監製稱將會6周內完成劇本。

《馴鹿寶貝》贏兩獎

62歲茱迪科士打童星出身，兩奪奧斯卡影后外，12年前已拿下金球獎終身成就獎，憑《刑警雙雄：夜之國》阿拉斯加小鎮警察局長的角色，首奪金球獎迷你劇視后。她致謝時特別提到《刑》劇導演及編劇伊莎路柏斯（Issa Lopez）及劇中拍檔卡莉里斯（Kali Reis），又感激阿拉斯加原住民跟他們分享了自己的故事，同時向兩兒子及伴侶Alex道謝。

迷你劇或電視電影的大贏家是去年惹誹謗官司的《馴鹿寶貝》，除捧走最佳劇集外，扮演狂迷的謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）亦贏得最佳女配角；劇中身兼監製、編劇及男主角的理察佳德（Richard Gadd）把自身經歷拍成劇集，致謝時除感激Netflix的支持外，也呼籲串流平台多接納小人物的故事。

哥連費路感激化妝團隊

迷你劇或電視電影最佳男主角是《企鵝》哥連費路（Colin Farrell），在電影《蝙蝠俠》同樣扮演奸角「企鵝」的他，搞笑表示「當我獨自完成這一切時，沒有人要道謝，只是一場原始、精簡的演出」。他其後才正色稱要感謝所有把此劇成事的人，特別是負責化妝的團隊，每天單是上妝就要3小時。

音樂或喜劇方面，講述女棟篤笑演員與新晉女編劇師徒恩怨的《職業槍手》，再度贏得最佳劇集外，女主角珍施瑪（Jean Smart）亦再度封后，該劇監製兼主角之一保羅當斯（Paul W. Downs）致謝時除感激整個團隊外，特別提到他們早上6時有拍攝通告，呼籲現場所有人，若珍施瑪要喝酒，給她一杯水就好，更點名在《東城夢魘》扮演珍施瑪女兒的琦溫絲莉（Kate Winslet）緊記此點，惹來全場大笑。

珍施瑪早上開工被禁酒

謝洛米韋特（Jeremy Allen White）憑《大熊餐廳》廚師角色連續3年在金球獎稱帝，不過他未有到場，據報在金球獎能三連霸的視帝不多，此前只有米高霍士（Michael J. Fox）及阿倫艾達（Alan Alda）。去年新增最佳棟篤笑電視節目，落在《齮齕人生》黃艾莉（Ali Wong）身上，她主持的《黃艾莉：單身小姐》，擊敗《占美霍士：實情係》等對手。

（第82屆金球獎頒獎禮）