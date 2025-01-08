錢國偉遺作《熱血燃燒》開「好友場」 陳宛蔚帶愛女現身 憶亡夫眼泛淚光

【明報專訊】已故導演錢國偉生前執導的最後一部電影《熱血燃燒》，前晚於銅鑼灣舉行好友場，明日正式上映。已轉職無綫擔任經理人的遺孀陳宛蔚，帶同女兒錢彥彤（Abby）一早到場，演出《熱血燃燒》的林曉峰與張文傑分享拍攝點滴，錢國偉好友曾志偉、錢嘉樂、黎諾懿、林盛斌、石修與兒子陳宇琛、黎芷珊，以及當年的「美女天使」林芊妤、孫慧雪、劉俐及陳蕊蕊等亦到場支持。

記者：林祖傑

陳宛蔚表示一直糾結是否帶女兒Abby到場，但也希望女兒知道爸爸的工作是什麼，之前已看過爸爸監製的最後一個演唱會，今次是爸爸的最後電影作品，可惜該片不適合兒童觀看，未能帶女兒入場，但會留影碟給Abby長大後欣賞。

陳憶丈夫為女兒餵奶掃風

《熱血燃燒》開拍至今已6年才上映，陳宛蔚形容心情十分感觸，因這是錢國偉的心願。她回想女兒出世翌日錢國偉就為該片出發到外地，當晚爭取時間為女兒餵奶掃風，說時眼泛淚光，「大家都知他對製作很有熱誠，好努力拍套好戲，但這套戲未拍完，很多謝他的朋友幫手完成，多謝黃海（剪接師）將呢啲片段剪得好流暢，因為佢（錢國偉）喺外地拍攝時遇到好多波折，最後未拍晒就要返嚟先，跟住佢就病咗！佢在戲中客串一角，看到時都忍不住喊，亦很多謝這麼多好友來支持，始終人在人情在，朋友真的很惜他」。Abby就讀小學，面對記者沒有怕醜，表現可愛，不時拉住契爺林曉峰，又走到backdrop前簽名及拍照。

林曉峰：當時相信會康復

林曉峰透露拍攝時已知道錢國偉患病，大家一心為對方完成這作品，當時還相信拍完對方會康復。等了多年終見到成品出來也感到開心，因電影結尾仍未拍完，錢國偉就離世了，幸得黃海幫手完成。最難忘與陳小春、謝天華等一班兄弟聚首，尋回當年大家一起拍戲的感覺，勾起很多兄弟間的回憶。

張文傑幕後轉幕前 感激畀機會

張文傑表示當時剛由幕後轉做幕前，沒有很多人認識，感激錢國偉給予機會，讓他演出啞巴角色，以動作戲為主。林曉峰笑道：「我在戲中好早已死了，可能錢國偉嫌我多口，想早點畀封利市我走人，不知他對我好還是不好，讓我早早死了不用被人打，因當時見到張文傑被嚇一跳，還以為他是泰國拳王。」

「古惑仔」班底獨缺鄭伊健

《熱血燃燒》去年底在內地上映，票房成績欠佳，只收百多萬。電影原名《孤戰》，2017年宣布開拍，演員陣容是當年「古惑仔」班底，陳小春、謝天華、朱永棠及林曉峰等，但獨缺鄭伊健。錢國偉跟鄭伊健是識於微時的好友，但他沒參演。文雋早前就《熱血燃燒》拍攝始末在網上節目爆料，指伊健多年來也公開表示不喜歡再演《古惑仔》陳浩南角色，故沒答應參演《熱血燃燒》；後來投資方用盡方法，提出條件包括1日500萬片酬，邀「超級丹」林丹跟伊健演對手戲等，但伊健最終也沒答應演出。錢國偉曾是TVB綜藝節目監製，當年監製《美女廚房》等綜藝節目，炮製出「美女天使」成熱話。他曾為周星馳電影《美人魚》擔任執行導演，於2020年胰臟癌病逝，終年58歲。