辛蒂雅曬鑽戒 湯賀蘭求婚成功 金球獎收視升 狄美摩亞無視添密菲女友惹議

狄美摩亞得獎後跟艾莉芬寧聊天，又與添密菲沙洛米握手及寒暄，但無視坐在兩人之間的Kylie Jenner，引來網民熱議。（影片截圖）

辛蒂雅（後）與湯賀蘭（前）2016年為《蜘蛛俠：強勢回歸》試鏡時認識，電影上映後不久屢傳拍拖，兩人2021年被拍到擁吻的照片，同年9月辛蒂雅生日，湯賀蘭在社交平台發文及公開合照，留言稱對方「我的MJ（《蜘蛛俠》辛蒂雅角色名）」，才正式公開戀情。

【明報專訊】第82屆金球獎賽果塵埃落定，但茶餘飯後話題不少，包括左手無名指戴了鑽戒的《挑戰者》辛蒂雅（Zendaya），傳出與《蜘蛛俠》湯賀蘭（Tom Holland）訂婚，多份美媒隨即跟進報道，指後者聖誕新年期間求婚成功；出爐影后狄美摩亞喜不自勝，滿場飛去到電影《A Complete Unknown》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）的一枱，被指跟無視添密菲的網紅女友Kylie Jenner；雖然這些「幕後花絮」熒幕前的觀衆都不會知道，但直播頒獎禮的哥倫比亞廣播公司收視錄得升幅，比去年多出7個百分點。

同為28歲的辛蒂雅與湯賀蘭因合演2017年上映的《蜘蛛俠：強勢回歸》結緣，2021年公開戀情；前日金球獎頒獎禮，以電影《挑戰者》角逐音樂或喜劇最佳女主角的辛蒂雅左手無名指戴上鑽戒，立即引起傳媒注意，更惹來網民議論她可能已跟湯賀蘭訂婚。

雖然兩人還未確認喜訊，但美媒指辛蒂雅身為Bulgari宣傳大使，出席頒獎禮所戴的首飾均來自該品牌，唯獨被視為婚戒所屬位置的左手無名指，卻戴上來自珠寶設計師Jessica McCormack的5.02卡鑽戒。據《人物》雜誌報道，Jessica McCormack官網標示跟辛蒂雅手上同款的鑽戒列入訂婚一欄，估價約20萬美元（約156萬港元）。《人物》雜誌引述熟悉兩人的消息透露，湯賀蘭一直很迷戀辛蒂雅，認為對方是命定對象，並在元旦期間跟好友分享喜訊，由於兩人都忙於工作，所以不急於結婚。根據娛樂網站TMZ報道，湯賀蘭聖誕新年假期都跟辛蒂雅家人一起度過，並在兩個節慶之間單膝跪地求婚成功。事實上，辛蒂雅主演的《毒癮女孩》所屬串流平台Max，頒獎禮當晚在官方社交媒體發帖便很耐人尋味，把辛蒂雅鑽戒特寫照片與《毒》劇片段並置，又留言「我從未如此幸福過」。

愛瑪史東重遇舊情人安德魯

上一代「蜘蛛俠」情侶安德魯加菲（Andrew Garfield）與愛瑪史東（Emma Stone）亦在金球頒獎禮上重逢；兩人因合演《蜘蛛俠：驚世現新》而認識，並於2011至2015年拍拖，分開後亦維持朋友關係，不時在訪問中稱讚對方。攝影師Greg Williams把愛瑪跟丈夫兼《周末夜現場》監製Dave McCary與安德魯一起聊天敘舊的照片上載社交平台，勾起不少《蜘蛛俠》粉絲的回憶。

Kylie曾模仿《脫衣舞孃》造型

另外，出道45年的狄美摩亞憑《完美物質》首次封影后，在台上激動，落台後仍難掩興奮之情，並跑到有份角逐獎項的《A Complete Unknown》一枱寒暄。網上流傳片段所見，狄美與在該片扮演卜戴倫（Bob Dylan）女友的艾莉芬寧（Elle Fanning）傾到雞啄唔斷，坐在後者旁邊的真人騷女星、網紅兼化妝品牌老闆Kylie Jenner企圖恭喜狄美及加入話題，但狄美看了她一眼後繼續跟艾莉聊天，語畢才繞過Kylie，跟其身旁的男友兼《A Complete Unknown》主角添密菲沙洛米握手和打招呼。在社交平台Instagram有3.9億追隨者的Kylie，不少網民同情她，覺得被無視很可憐；也有網民批評添密菲袖手旁觀，為何不主動介紹女友給狄美認識，打破尷尬氣氛。

狄美摩亞與《虎膽龍威》布斯韋利士育有的么女Tallulah其後在社交平台發帖為母親辯護，稱若Kylie上前道賀，狄美必定會給予時間回應；至於與艾莉芬寧聊個不停，Tallulah表示她們剛跟艾莉一起度過新年假期，所以狄美上前跟她交談也是很自然的事。此外，Kylie萬聖節曾以狄美在《脫衣舞孃》的造型發帖，後者表示欣賞，並曾在社交平台轉發Kylie的照片。

另一方面，金球獎頒獎禮連續第2年交給哥倫比亞廣播公司直播，據派拉蒙公布的數字，今年錄得1010萬觀衆收看，收視比去年940萬觀衆，上升約7個百分點。