【開箱】《嗜血之戰》低成本喪屍片異軍突起

【明報專訊】改編自意大利同名漫畫的魔幻動作片《嗜血之戰》（Dampyr），2022年在當地戲院上映，票房僅收36萬美元（約280萬港元），翌年改於影視串流平台Netflix上架，反而引起觀眾興趣，曾經佔據美國的英語電影收視榜三甲位置，香港早前推出，更登上電影排行榜首，看來低成本喪屍片不論水準高低，仍有一定捧場客。

高潮戲最後半小時

《嗜血之戰》故事以1992年巴爾幹半島為背景，戰亂頻仍烽煙四起，指揮官庫利克（史超域馬田飾）奉命到小鎮調查吸血鬼殺人事件，結果遭到喪屍襲擊，多名軍人身亡，下屬建議找來傳說中的「半血獵人」幫忙，他就是人類與吸血鬼扎卡結合所生的後裔哈倫（韋德貝理士飾）。哈倫並不知道自己天生異稟，跟好友尤利一直過着呃神騙鬼的頹廢生活，直至遇上庫利克，才明白生存和戰鬥的真正意義。

吸血鬼果卡又名「暗夜之王」，他不單能製造喪屍軍團，亦不怕太陽光照射，更擁有超強戰鬥力。他以剷除哈倫為己任，先派手下擄走尤利，再利用女吸血鬼泰絲拉（吉絲泰維臣飾）引誘哈倫和庫利克到其巢穴，明知刀山火海，二人也得硬闖。其中一幕講到庫利克得悉哈倫中槍不死兼有自癒能力，即興奮地說：「我的拍檔是超級英雄。」哈倫苦笑回答：「或者是怪物。」反映他對半血獵人身分仍有顧慮。導演似有意借助哈倫的尋根經歷，藉以探索年輕人的身分認同問題，可惜只像蜻蜓點水，輕輕帶過，實在浪費。

《嗜血之戰》片長不足110分鐘，然而在首次執導長片的Riccardo Chemello處理下，明顯未能掌握節奏，劇情鋪排超過1小時後，最後30分鐘終於等到正邪決鬥的高潮戲，可惜動作場面平淡乏味，哈倫「覺醒」後以強大異能收拾果卡的壓軸一戰，亦欠官能刺激，給人草草收場之感；另外，作為一齣魔幻電影，偏偏視覺特技水準一般，或許跟製作費只有1600萬美元（將1.24億港元）不無關係。

喪屍戲劇排隊面世

電影採取開放式結局，雖然哈倫手刃果卡，卻發現世上仍潛伏不少吸血鬼和喪屍，他跟庫利克及改邪歸正的泰絲拉決定聯手，組成「復仇者聯盟」斬妖除魔，正好為開拍續集埋下伏筆，問題是Netflix或者電影公司會否願意投資。另一方面，被喻為「意大利版Marvel」的Bonelli出版社得悉《嗜血之戰》頗受海外觀眾歡迎，亦已摩拳擦掌，邀請《水行俠》導演溫子仁（James Wan）把旗下漫畫《Dylan Dog》改編拍成劇集，故事以專門調查超自然現象如喪屍及外星人的偵探為主角。

就算《嗜血之戰》續集開拍無期，好此道者亦不愁寂寞，韓劇有《新烏托邦》和《殭屍校園2》輪流上架，荷李活片亦有丹尼波爾（Danny Boyle）執導喪屍系列第3集《28年後》（28 Years Later）將於6月上映，請來《奧本海默》金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）與《狂獸獵人格力文》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）合演，台前幕後陣容強勁，相信喪屍熱潮仍可延續一段時間。