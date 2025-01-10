TVB盆菜宴 許濤宣布加人工 張曦雯讚男友幫手拉票 封后考慮結婚

【明報專訊】TVB昨晚舉行「職藝員新春盆菜宴」，在將軍澳電視城筵開約120圍，TVB行政主席許濤致辭時宣布各部門加人工。總經理（節目內容營運）曾志偉讚揚同事在過去3年艱難時期的努力，令他感驕傲。出席藝員則趁機為角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》獎項拉票，憑《企業強人》爭視后的張曦雯透露外籍男友落力幫手拉票，令她感到有點希望，若得獎考慮結婚。林夏薇則表示爭獎信心只有一半。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

TVB高層曾志偉與樂易玲昨晚聯同逾200藝人，包括陳豪、譚俊彥、張曦雯、林夏薇、羅子溢、張振朗、蔡潔、姚子羚、劉穎鏇、何廣沛、鄺潔楹、周吉佩、羅天宇及應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤等出席盆菜宴。TVB行政主席許濤跟職藝員大合照後致辭宣布好消息：「公司2024年度預算有利潤，各部門有人工加，會論功行賞。」曾志偉鼓勵全場職藝人，「TVB捱過了3年艱難時期了，我加入TVB時，是最低潮的時候，因這幾年大家同心努力做好，我哋proud of TVB的人。」

張：婚後工作放第二位

張曦雯忙在深圳拍新劇《模仿人生》，仍抽空回港出席盆菜宴 ，順道為自己角逐視后拉票。她大爆外籍男友助她爭獎，「男友不懂睇中文，但他特意拍了一條3分鐘的短片，教他住在美國的爸媽、新加坡的哥哥和嫂子到TVB官網投票，然後男友爸媽又到教會幫我拉票，有那麼大的力量幫助，令我覺得有少少希望」。有否對男友加分？張曦雯大讚男友在心中已很高分，若有幸攞視后獎，會考慮結婚。她笑說：「男友沒正式求婚，但大家好實際，都會一齊傾將來。（攞獎會向男友求婚？）不知道呢，可能攞完獎，突然跳掣想結婚都未定。」她稱給大家的印象都是工作和角色，感情生活相對低調，相信有天即使結婚，都不會影響演藝事業發展，她說：「結婚就多了一份責任，可能要將工作放第二位，所以我心態上未準備好，想在事業上多衝刺，男友很有耐性，很支持我工作。」

林夏薇有數年沒參加盆菜宴，加上錯過幾次視后拉票活動，故希望藉今次跟台前幕後相聚，為主演劇集《黑色月光》和她的角色拉票。

林夏薇：好多市民話投我一票

林夏薇表示攞獎信心一半半，「最近出街好多市民都話投我一票，所以好多謝大家，得到大家支持、認可好重要。（老公有否幫手拉票？）沒有要求老公拉票。其實我拍劇時，他已經用行動陪我，好支持我」。她又大讚好友黎耀祥及劇集拍檔王浩信和陳展鵬，同樣是好戲之人，撐他們有條件再封視帝。

陳豪再攞獎要租倉存放

陳豪與譚俊彥同憑劇集《企業強人》躋身「最佳男主角」10強，兩人稱已攞過視帝，最期待《企業強人》奪最佳劇集，可以一同上台領獎，陳豪說：「我們都是代表這套劇的團隊，無論誰攞獎都好，都代表套劇好。」譚俊彥笑稱「最佳男主角」分為香港、馬來西亞及大灣區3個獎，所以不用爭，各人都有機會。問獲獎無數的陳豪是否已儲齊一套獎座？他笑說：「已經不記得攞過幾多個獎，但每個獎對我來講都很珍貴。（可有租倉存放獎座？）如果繼續攞就考慮租倉！」對於獲太太陳茵媺大讚是心目中最佳男主角。陳豪甜笑說：「身邊人一定撐我，所以我都很愛她！」譚俊彥笑稱要跟模範丈夫陳豪多學習，「我已上繳人工給太太。（學陳豪買名貴包包給太太？）我冒汗了，最重要太太開心」。他透露太太與陳茵媺於同一間設計學院畢業。

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