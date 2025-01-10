挺巨肚手腳纖幼 黃翠如自信湊B叻過蕭正楠

【明報專訊】43歲黃翠如宣布懷孕後減少工作，昨日挺巨肚為商場活動擔任嘉賓。大會安排一名小男孩跟翠如手拖手合照，準媽咪翠如母愛大發，更露出童真笑容，但繼續拒絕公開胎兒性別，笑稱要留待家中三大長老決定，不打算搞派對揭盅。至於預產期亦未能透露，只說是蛇年BB！問到最近上載有蝴蝶結的嬰兒鞋，疑揭胎兒性別？翠如笑稱鞋子是贈品，沒特別意思。

經常照鏡睇肚

翠如手腳仍纖幼，但自嘲面部及身材均變「圓碌碌」，全身僅膊頭位最瘦，因此挑選露肩裝現身。她自爆最近有新癖好，「見個肚幾圓又突出，感覺幾搞笑，於是經常掀起上衣對着鏡子睇肚。我不敢磅重，因沒增磅的話會擔心，重太多又會自卑，感覺好師奶；幸每次產檢都獲告知胎兒健康良好，最近醫生說BB尺碼正常，只是頭部較大，可能遺傳了我和老公，都是偏頭大」。她稱懷孕後胃口激增，不過口味跟以前差不多，預告會狂食賀年糕點，「現在喜歡出街食飯，每次做完產檢都會搵餐廳用膳，對食物好有意見，還一定要叫超過兩個人的分量。老公蕭正楠刻意狂做運動兼家務一腳踢，所以沒跟我一樣變肥」。

感恩身邊有蕭正楠

翠如表示跟老公都是新手爸媽，很多事需要學習，會比較容易緊張，例如在家中砌BB牀，蕭正楠一手一腳親自負責，「老公砌牀時，我要離家避開，留在超市閒逛。他上螺絲不慎整傷手，忍不住大呻辛苦，撒嬌要我安慰。我知他很勞累，真的感恩身邊有他。平日老公喜歡隔着我的肚跟BB傾偈，投訴我不許他踢波，跟BB說『將來要好自為之』。最好笑老公自信湊小朋友不會雞手鴨腳，其實我最有經驗，因為兩個細妹兒時都由我幫手照顧，所以餵奶換尿片我應付到，沒有問題」。翠如表示不清楚如何為嬰兒置裝，但感激楊茜堯送她一大袋BB衣服，既分享福氣又可環保。提到賴慰玲、連詩雅均拍下懷孕照留念。翠如大讚她們拍得很美，但擔心勞師動眾，考慮與老公在家中拍攝簡單的孕照。

記者：林蘊兒