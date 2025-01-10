曾獨自出埠登台 吳君如：好彩無被誘拐

【明報專訊】吳君如昨日出席手機發布會，示範「AI防詐換臉識別」功能。君如表示自從拍完電影《我談的那場戀愛》後，發現身邊很多朋友曾遇電騙，損失最嚴重達7位數字。她亦曾收過電騙，笑言自己那麼醒，怎會上當。提到內地演員王星遭騙往泰國「拍戲」幸獲救一事。君如透露自己在沒經理人和助手的年代，經常收取訂金後就膽粗粗獨自出埠登台，好彩無被誘拐，她笑說：「可能我唔夠靚。」她稱現在騙徒手法層出不窮，所以會加倍小心，沒有姓名的來電一律拒絕接聽，亦經常教育女兒和父母提防受騙，「我阿媽都好醒，有次騙徒冒充我細佬致電給她，她一聽即說你唔係我個仔。」

笑「AI吳君如」太假

談到森美日前接獲「AI吳君如」透過WhatsApp視像求救，原來是廣告，騙了不少人。君如覺得好搞笑，稱這個「AI吳君如」太假了，一點都不似她，但朋友看了報道後紛紛致電關心，擔心其肖像被利用，「很多科技產品都用人面辨識，包括手提電話，我試過用女兒個樣去辨識都不成功」。她透露以前有人利用其英文名在網上開戶，說開戲眾籌，之所以被她發現，因騙徒連她也私訊；她即向網站舉報，要求將該用戶删除。

「第43屆香港電影金像獎」4月27日舉行，問君如可有信心憑《我談的那場戀愛》入圍爭影后？她說：「當然有信心，入圍當贏，因今年好多對手兼好強。（最強是誰？）自己最強。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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