【娛樂場】內地網劇《邊水往事》 吳鎮宇郭麒麟異域適者生存

【明報專訊】吳鎮宇、郭麒麟和尤勇智等合演的內地網劇《邊水往事》，改編作家沈星星創作的同名小說，近日在myTV SUPER上架。講述地處熱帶季風氣候區的三邊坡龍蛇混雜、貧富差距極大，在大城市生活，剛畢業的沈星（郭麒麟飾）本打算投靠從事建築工程的舅舅沈建東（尤勇智飾），但舅舅突然失蹤，尋舅過程中捲入地方勢力的紛爭。

沈星機緣下結識在三邊坡黑白兩道通吃的和事佬猜叔（吳鎮宇飾）。猜叔有讓人摸不透、看不穿的神秘感，有時溫柔，有時殺氣逼人。沈星在生存與冒險中游走，仍堅守良知底線。

吳郭產生化學作用

郭麒麟飾演的沈星善良單純，從膽小如鼠的普通人，變成膽大心思的大佬。郭麒麟被指是本色演出，演繹出角色的平凡和堅韌，讓不少觀眾留下深刻印象。不過外界對他的演繹褒貶不一，有認為郭麒麟的演技有待提高，亦有指表現恰到好處，普遍覺得他與吳鎮宇這對拍檔有化學作用。至於劇集內容尺度亦有爭議，有說部分較血腥，也有覺得是配合劇情需要，不應刪減。

《邊水往事》監製曹保平表示劇集在題材上突破邊界，同時大膽啟用年輕、有銳氣的導演、編劇和演員，在這些前提下，才能讓作品充滿力量。

傳遞真善美價值觀

曹保平稱劇集籌備歷時5年，劇本創作前後包含7版故事大綱，6套24集版劇本和5套16集版劇本，還有兩套導演劇本及各個人物小傳，總共513萬字。他認為劇集「呈現出一個你不知道，但又不會覺得虛假的世界」。

編劇崔小雪表示《邊水往事》集合懸疑、冒險等元素，在非典型的特殊環境中塑造典型的人物，不僅是一部娛樂作品，也承擔着思考與表達，傳遞出真善美的價值觀。

正籌備開拍第二輯

吳鎮宇說首次參演台詞量這麼大的內地劇，並用全實景拍攝，編劇將原著內沈星的遊記改編成一個好看，連續性的劇本，「劇中做到讓觀眾去思考人性，不是單純的非黑即白」。他拍攝時感受到所有演員無論戲分多少，都很集中入戲，演出了舒服和鬆弛的感覺，大家在現場也是用演出的人物狀態來交流。

《邊水往事》贏得很多觀眾喜愛，有指第二輯正籌備中，除郭麒麟與吳鎮宇繼續主演外，有消息稱還加入實力派演員李乃文和賈冰等。