與龔嘉欣姚焯菲張馳豪派鮑魚 吳若希自嘲「陪跑」 明年送機票

【明報專訊】「TVB職藝員新春盆菜宴」昨晚筵開160席，行政主席許濤與總經理曾志偉連續兩晚現身，還有汪明荃（阿姐）與薛家燕，部分入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》獎項的候選人上台落力拉票。聞主席宣布加人工，阿姐稱皆大歡喜，開心逆境終於過去。問她是否全公司最高人工藝員？她說：「當然不是，我工作量那麼少，人工都OK，合理的。」

吳若希、龔嘉欣、姚焯菲及張馳豪以「選情告急」大派鮑魚為每席加餸，吳若希自嘲是「陪跑大使」，今年大家掙到錢加上成績好，便連同師弟妹合資5位數字送鮑魚分享喜悅，如明年成績好，考慮送機票抽獎。她憑《旁觀者》爭最佳女配角，但覺得對手好強，如《巾幗梟雄之懸崖》陳曉華和《黑色月光》黃翠如等，自知陪跑，預告以超性感低胸裝出席頒獎禮，陪跑都要靚，又打算投蕭正楠及黃翠如一票，希望他們夫妻同獲獎，加上翠如懷孕，三喜臨門。

姚焯菲澄清未揀定大學

龔嘉欣讚姚焯菲與張馳豪好有機會獲獎，已互相投票。她近日擔任張馳豪歌曲MV女主角，演繹姊弟戀，獲不少網民讚外形相襯，她甜笑說MV籌備兩個月，為穿婚紗花很多心機，稍後會出合唱版。她避談是否心急嫁人，但穿婚紗時曾自問有否出嫁一日，知身邊人比她更心急。姚焯菲澄清未揀定升讀哪所大學，美國、英國都是選擇之一，要跟父母商量。張馳豪希望大家食鮑魚食得開心，提醒大家投票。會否留一罐給炎明熹（Gigi）？他說不止Gigi，也希望留給支持自己的觀眾和粉絲。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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