亞洲電影大獎 《九龍城寨》9項提名 許冠文劉青雲夾擊崔岷植爭影帝

【明報專訊】「第18屆亞洲電影大獎」3月16日假西九文化區戲曲中心舉行，大會昨日公布16個獎項入圍名單，最佳男、女主角競爭激烈，《破．地獄》許冠文、《爸爸》劉青雲及韓片《破墓》崔岷植被視為影帝大熱門；《女兒的女兒》張艾嘉和《破墓》金高銀爭影后。《九龍城寨之圍城》伍允龍與《破．地獄》朱栢康齊入圍最佳男配角，兩人均大感驚喜。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

今屆亞洲電影大獎涵蓋30部來自25個國家或地區的電影，競逐16個獎項。韓片《破墓》獲11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男、女主角及最佳新演員等。港產動作電影《九龍城寨之圍城》緊隨其後獲9項提名，同成為焦點。《破．地獄》及《爸爸》各有3項提名。《破墓》、《九龍城寨之圍城》、《生之敵》、《乘著光的幻想》及《狗陣》爭最佳電影。

影帝之爭有《破墓》崔岷植迎戰本地薑《破．地獄》許冠文及《爸爸》劉青雲，以及《狗陣》彭于晏、《生之敵》長塚京三。《九龍城寨之圍城》林峯未有入圍。

金高銀火併張艾嘉爭影后

最佳女主角方面，兩大影后《破墓》金高銀火併《女兒的女兒》張艾嘉，還有《乘著光的幻想》卡妮庫斯魯蒂、《夢遊納米比亞沙漠》河合優實及《桑托什》沙哈娜戈斯瓦米入圍。不過憑《破．地獄》成多料影后的衛詩雅及《看我今天怎麼說》金馬影后鍾雪瑩皆落選。

伍允龍朱栢康入圍男配感驚喜

《九龍城寨之圍城》伍允龍與《破．地獄》朱栢康角逐最佳男配角；《從今以後》李琳琳爭最佳女配角；《爸爸》蘇文濤角逐最佳新演員。伍允龍昨日與黃德斌、余香凝、林明禎擔任記者會嘉賓，對入圍爭男配角感驚喜，暫時沒想有否信心得獎，他說：「入行20幾年罕有獲提名，感謝這部電影帶給我的一切。」朱栢康同樣對角逐男配角感驚喜，可以跟其他亞洲地區出眾的演員一起角逐，是好大光榮及榮幸，多謝《破‧地獄》台前幕後。

洪金寶獲委任為評審主席，對參演的《九龍城寨之圍城》獲9項提名感開心，祝該片能得到好成績。

洪金寶任評審稱不會偏私

洪金寶認為自己擔任評審沒問題，不偏私不需避嫌，「《九龍城寨》和其他電影各有優點，我會因應每部戲的實際狀况評分，每個人心中都有不同想法，《九》片得獎固然開心，我跟其他電影導演都老友，都希望他們攞獎」。他讚伍允龍很努力，都希望他得獎，「動作演員爭獎較蝕底，希望他能打破這厄運」。有指古天樂報名金像獎退爭男配角，造就林峯爭影帝？洪金寶稱是電影公司決定，自己沒參與、不知情。

余香凝早前發文指「小天使來了然後又走了」，疑暗示小產。她承認去年初小產，「我覺得所有事都講緣分，會永遠留在心中」。她表示小產對身體沒造成影響，日後會否再生育看緣分。

余香凝承認去年初小產

林明禎被問到與呂爵安（Edan）在巴黎密會的傳聞，她繼續避談道：「今（昨）日是電影活動，想尊重大會，私人事不回答。」有指Edan因拍拖致事業下滑，有否關心？她扯開話題稱最近好忙，今日又飛返家鄉檳城工作，農曆新年會回家度歲。有否邀Edan一起過年？她笑說：「我們要支持電影。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com