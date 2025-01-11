演《魷魚2》捱轟 T.O.P隔11年再受訪

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲》第2季收視報捷，上架未夠兩星期，觀看次數已破億，輕易登上歷來最高收視節目亞軍，僅次於紀錄保持者《魷魚遊戲》。劇中飾演參賽者「薩諾斯」的男團BigBang前成員T.O.P，自2017年涉毒後首度拍劇，演技受盡批評，就連支持他復出的導演黃東赫亦一併捱罵。

Netflix昨天（10日）證實，《魷魚2》推出後從未參與宣傳活動的T.O.P，將於本月15日接受韓媒訪問，是他自2014年主演韓片《千術之神》後，相隔11年再次為宣傳新劇而出席公開場合，亦是他涉毒被捕後首次受訪，無論他會否為劇中表現自辯，都受網民及觀眾關注。

《魷魚2》中飾演脫北者「姜霞」的朴圭瑛日前透過社交媒體上載幕後花絮照片，意外揭露今季飾演參賽者之一李鎮旭的真正身分，其實是穿著粉紅色制服的士兵，疑泄露第3季劇情，有違反Netflix保密協議之嫌。雖然迅速刪除照片，但已遭網民截圖並瘋傳。朴圭瑛原定昨日從仁川機場出發到海外出席活動，事前已通知韓媒到場採訪及拍照，事務所以「工作日程出現衝突」為由，宣布取消拍攝環節，讓她低調登機，記者和網民認定有關改動跟「泄密」事件有關，但遭事務所否認。