尾場紅館騷星光熠熠 數度被粉絲感動流淚 劉德華期待四大天王攻啟德體育園

【明報專訊】劉德華（華仔）20場紅館《今天……is the Day巡迴演唱會》香港站前晚圓滿結束。華仔狀態大勇，尾場繼續賣力演出，數度被粉絲感動流淚。華仔每場演唱會都隔空跟粉絲「勾手指尾」給予「劉太」名分，前晚被粉絲反過來大叫「畀家用」。他自爆被女兒劉向蕙提醒跳錯舞步，太太朱麗蒨在場支持讓他感覺好些。對於有提議四大天王在啟德體育園主場館開演唱會，他說好想嘗試，他們是同一年代，如搞得成是盛事。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

華仔紅館演唱會前晚舉行尾場，捧場圈中人有炎明熹（Gigi）、李幸倪、盧海鵬、邵美琪、林建明、吳君如與陳可辛、謝安琪與張繼聰、錢嘉樂與湯盈盈及甄珍等，還有文化體育及旅遊局長羅淑佩。開場不久華仔已炒熱氣氛，全場歡呼，他說：「來到最後一場，大家不要留力，由現在開始癲到尾，我要聽到大家的呼喊聲才繼續演唱。」台下觀眾瘋狂大叫，華仔派心心講「我愛你」，逗得粉絲開心合唱。唱《冰雨》時又教男粉絲「冧女」招數，「找自己的最愛，把這首歌送給她」。

「劉太」大叫畀家用

華仔每晚演出都要求粉絲宣讀「劉德華，我愛你一萬年」，並隔空跟全場觀眾「勾手指尾」說「我願意」，笑言畀大家一個名分做「劉太」，這晚遇上鬼馬粉絲大叫「畀家用」，華仔搞笑回應：「畀家用？我養你們，反正都是從你們身上呃回來的。」華仔每次演繹《練習》，會在半空的升降台奔跑再跪下滑行，由於有數次發生驚險場面，試過滑出舞台邊緣或跌倒，他順從意見，這晚改為跑幾步、停低再跪下，安全完成這一幕。

願80歲繼續拍偶像劇

下半場演出氣氛變得感性，唱《愛你一萬年》、《心只有你》、《你是我的女人》時，多名女舞蹈員、色士風女樂手及女和音因不捨得落淚，華仔亦感動流下男兒淚，哽咽多謝台前幕後。尾聲時華仔跟粉絲訴心聲，「我幾年無開演唱會，沒想到所有粉絲依然同以往一樣，亦沒想到我的演出比想像中好，由第一場開始到今（前）日，是大家令到這個演唱會愈嚟愈好！」獻唱《如果有一天》前，他說：「如果有一日我無機會開演唱會的話，大家來參加歌迷會跟我見面聊天；將來你們在街上遇到我，記得走上前拍拍我，話我知『你叫劉德華，你好靚仔呀』！」他又幽默許願，若粉絲願意，80歲都會繼續拍偶像劇，還情深向大家告白：「如果我有120歲，容許我同你們一齊變老！」華仔兩度安歌，完場前送上《天天想你》及《永遠記得你》。

「搞得成是一件盛事」

騷後華仔在後台開香檳慶功，他興奮說：「我終於可以除低口罩畀大家見喇！」華仔這幾年曾三度取消或延期跨年個唱，故特別緊張今次開騷狀態，他說：「由演唱會開始，一路受之前的陰影影響，要特別小心身體，身邊所有工作人員都好好，會戴口罩陪我綵排。」提到在舞台爆喊了幾次，他表示跟粉絲共度20晚，非常感動，是流下開心眼淚。他自爆頭幾場喊得更勁，「初期開騷壓力好大，每日都驚身體有變數影響演出，特別易感觸，做順了就慢慢放心，身邊人給我好多能量。（因做騷變瘦？）不是，我肥了，盡量食，想在個唱期間保持健康」。他自評表現70分，不過今次是歷年開騷最舒服、最順暢一次，又笑稱完騷了，發現自己的狀態可以繼續跳唱下去。會否去更多地方巡唱？他表示暫時未有定論，因完成了72場巡唱，擔心表演單位辛苦，或者考慮換個形式再見大家。網民提議四大天王（他與張學友、黎明、郭富城）合作在啟德體育園主場館開騷，華仔贊成：「好呀，我都好想嘗試，始終四大天王是同一個年代，若搞得成是一件盛事。」

談妻女支持甜到漏

提到個唱因高難度表演發生過小意外，他表示已盡量小心，但總會有點意外，顧及人身安全，以及不讓太太朱麗蒨和粉絲擔心，表演動作已有調整。太太和女兒劉向蕙是否每晚監場？他罕有曬愛：「太太在場支持，我會好好多。（女兒有何意見？）她每日提醒我，話我跳錯舞步。」整個巡唱收了無數粉絲做「劉太」？他說：「開玩笑啫，大家睇完騷就忘記我啦！（以後大家叫你老公？）OK呀！」華仔完騷一身輕，打算放假一段時間，農曆新年會帶妻女外遊享受家庭樂，過年後會客串電影《長安的荔枝》，又預告年中拍攝《流浪地球3》。

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