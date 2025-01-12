李駿傑預告出專輯開演唱會 ROVER錄串燒歌賀情人節

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與樂隊ROVER成員卓金樂、王希晉及陳鎮亨昨日出席商場活動，吸引數百粉絲到場。他們與粉絲互動，玩估歌仔和估揮春遊戲。Jeremy透露本月底出新歌，MIRROR新團歌亦籌備中，他負責的部分已完成錄音。他稱新出的是慢歌，與平日風格不同，考驗唱功，「很想唱出與以往不同感覺，給歌迷驚喜。可惜第一次錄音時生病，聲音沙啞要重錄，錄了3次才完成。自問唱慢歌沒太大信心，因要獨自企定唱歌要好用心，跳舞唱歌反而可分散注意力」。

Jeremy封大利市給家人

Jeremy表示今年工作大計充實，除將拍攝綜藝節目，亦籌備出專輯，還暗示會開演唱會，「聽聞今年有機會開騷，過去都儲備一些作品，希望能盡快發生。至於MIRROR其他兄弟，亦有開心事發生」。是否有人將要結婚？他瞪大眼連忙否認，解釋只是跟工作有關。他去年事業發展不錯，會封大利市給家人。他好想獎勵自己去外地旅行，可惜工作忙未有假期，唯有買喜歡的東西𧨾自己開心。

ROVER昨日三缺一，因鼓手雷濠權去了葡萄牙探親，成員期待他識做送手信，又笑稱不會攤分昨日活動的酬勞給他，只肯請食飯補數。ROVER透露已錄製一首串燒歌，將一些經典動人情歌，以樂隊風格重新演繹，暫定下月情人節推出，3月則推出新團歌。去年2月29日是ROVER出道日子，他們未決定如何慶祝一周年。卓金樂想與粉絲聚會見面，「因今年沒有2月29日，未知應該在28日搞聚會，還是等到3月1日」。王希晉提議搞busking。最貪吃的陳鎮亨說：「可考慮直播ROVER打邊爐，或趁新春搞盆菜宴，與粉絲邊食邊唱歌，我們可以扮財神。」

記者：林蘊兒