【娛樂場】陳柏宇新歌《關於後悔》 MV任「說書人」加強感染力

【明報專訊】陳柏宇新歌《關於後悔》由林奕匡作曲、黃偉文（Wyman）填詞、Edward Chan監製，並請來為日本動畫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》編曲的江口亮編曲。《關於後悔》藉旋律、歌詞及陳柏宇的歌聲，帶樂迷走入回憶深處，探討後悔與錯過的曖昧關係。

林奕匡作曲想據為己有

林奕匡表示創作demo時，想以歌曲探討人獨處時如何面對生命中的喜、怒、哀、樂，以及過去與將來，亦希望旋律能延伸至人能否獨自得到快樂的自我反思，雖作品最終並非以此為主題，但認為Wyman的詞跟他當初的想法十分接近，都是講反省，回顧自己人生的事。他笑稱當初想將這曲據為己有，不過也滿意陳柏宇的演繹，「這首歌較成熟，有一種Man的感覺，好適合陳柏宇唱」。

Wyman以「後悔」為題填詞，認為每人都曾為「做了後悔」與「不做後悔」而掙扎，他想將這纏繞大部分人一生的課題寫一首歌。陳柏宇表示演繹作品前，會先揣測歌詞背後的中心思想，更邀請一眾樂迷思考歌詞背後的故事。今次是他久違演繹的情歌，監製Edward Chan認為他的聲線經過時間及訓練後，演唱時更有磁性，加上個人歷練，能帶出一種成熟的韻味。

監製邀日本音樂人編曲

Edward Chan邀請江口亮為《關於後悔》編曲，背後有幾個原因，首先由主唱陳柏宇出發，認為近年他的音樂與日本音樂文化結下不少緣分，加上本身亦熱愛日本動漫。Edward表示亦跟林奕匡的旋律及廣東歌文化有關，他與Wyman認為林奕匡創作的旋律中有着一種廣東歌獨有的韻味，在1980至1990年代的香港樂壇中，不少作品都取自日本旋律再編曲，今次 Edward想做一個實驗，將廣東歌風格的旋律交由日本音樂人江口亮編曲，嘗試探索現時日本音樂文化會演化成一個怎樣的作品。

黃溢濠伍詠詩任MV男女主角

歌曲MV以黑白色為主調，穿插於不同時空、片段中，導演Liyo Wu稱靈感是跟Wyman、陳柏宇討論《關於後悔》主題後產生，他解釋有關後悔的回憶對每個人都是零碎、模糊，因此觀眾在欣賞MV時，會發現並非完整故事，且用上黑白色象徵回憶的模糊。

Liyo在MV中加入不少情侶間的快樂片段，與「後悔」給人的負面感覺截然不同，他認為後悔除傷感外，亦有關於快樂的後悔，例如「好開心那時無好好同對方講多謝」。演員伍詠詩與黃溢濠擔任MV男女主角，Liyo表示因兩名演員能夠給觀眾帶出比劇本內容更多的情緒與感受。至於沒有安排陳柏宇參演，Liyo解釋希望陳柏宇在MV中擔任「說書人」角色，讓樂迷沉浸於歌聲中，令歌曲更具感染力。