準爸爸蕭正楠冲奶雞手鴨腳 前護士陳曉華自詡湊B達陪月級

【明報專訊】蕭正楠、陳曉華昨日出席新年活動，後者無懼寒冷天氣著高衩貼身裙騷香肩和長腿。準爸爸蕭正楠與前護士陳曉華跟現場觀眾玩湊仔遊戲，測試對接尿片、冲奶和抱BB的技巧，蕭正楠顯得雞手鴨腳，冲奶時倒瀉奶粉，又上下狂搖奶樽，引起全場大笑，相比之下，陳曉華表現淡定和熟手。

夫妻報讀育嬰課程

受訪時，蕭正楠笑稱冲奶展現狼狽一面只為搞氣氛，自圓其說：「跌奶粉不用怕，3秒內執起倒回奶樽，不會有菌，我平時冲健身奶粉飲，都是上下狂搖奶樽就會……講完都有點擔心自己！」笑他要上網開「冲奶關注組」求教其他家長，蕭正楠說：「真的很歡迎所有家長分享育嬰資訊，其實我跟太太（黃翠如）已報讀育嬰課程，將會跟護士長學冲奶、抱B掃風等正確知識。」

陳曉華稱學冲嬰兒奶粉並不簡單，回想做兒科護士初期，經常倒瀉奶粉，要反覆練習才純熟，又自封湊B技巧達陪月級數，「未來一年好多朋友生BB，其中一個是賴慰玲，到時有好多BB，會好熱鬧，不用拍劇時，有空間發展做陪月」。

蕭正楠近期忙於準備BB用品，收到黃翠如發出的購物清單長達幾頁，超出所想，相信BB出世後慢慢會再告訴他有什麼生活所需，不過日前參與「爸爸黨」聚會，感受洪永城和陳家樂抱住骨肉的幸福感，「我的父愛都嘭嘭聲湧了出來，聽他們分享很好，本來想抱洪永城大女Amber影相，但她已睡覺，所以暫時抱住公仔影相，鏡頭後，我都有抱過他們的BB，原來BB不難抱，感覺很溫暖」。

曾在產房工作 陳知生仔辛苦

陳曉華稱做護士時抱BB很冷靜，沒想到早前抱BB拍戲心情緊張，笑言很快再有機會接觸朋友們的初生BB，會跟傳統習俗封利市送祝福給小孩。問她恨不恨生B？陳曉華說：「曾在產房工作，見到很多媽媽生產過程好辛苦，我要做好心理準備才再考慮。」蕭正楠插口：「BB會來得很突然，我們的BB都是突然而來，有就迎接他便可。」

蕭正楠表示已向公司請假，全天候陪黃翠如入院生產和照顧新生命，又透露太太農曆新年後閉關待產。至於下周會否帶黃翠如出席無綫頒獎禮？他稱會視乎對方狀態。夫妻分別是最佳男配角和最佳女配角大熱，蕭正楠說：「當然想兩公婆一齊得獎，她在《黑色月光》演出都有很多人讚，我都戥她開心。」黃翠如日前公開露面獲讚是準靚媽，蕭正楠笑言：「她幾時都靚，大家不要陰我，仲跪唔夠玻璃呀！」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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