【娛樂場】內地劇《白月梵星》 人妖譜戀曲 攜手降魔救蒼生

【明報專訊】內地女星白鹿與新晉小生敖瑞鵬主演的愛奇藝劇集《白月梵星》近日首播，改編自作家星零的小說《白爍上神》，講述凡人少女與妖族大神攜手降魔救世傳奇。

白鹿飾演的城主之女白爍為報恩而立志修仙，其間意外遇見妖族大神梵樾（敖瑞鵬飾），二人不打不相識，梵樾在試探白爍過程中，其手上的古物「無念石」認主保護白爍，更進入白爍體內，兩人從此踏上結伴而行的奇異之旅，從互相利用到互生愛意，一路攜手除妖降魔，拯救天下蒼生。

總製片人全浩進表示以往不少內地仙俠劇走「喪葬風」，《白月梵星》務求打破傳統，用飽和度、亮度、對比度較高的絢麗「多巴胺色彩」，取代黑白灰等冷色調，繁雜雍容的廊橋宮殿取代仙宗仙門，讓明亮的色彩帶來愉悅的觀劇體驗。

《白月梵星》情節緊湊，甫開場就上演仙俠版《屍殺列車》，帶出劇中關鍵要素「無念石」及人、仙、妖族之間的恩怨。妖族為了挑撥仙族對抗梵樾，在城內下冥毒，導致人民接連成喪屍，白爍的父親為救人不慎遭咬傷，白爍救父不惜刺心打破結界，割血餵養幽草當解藥，白父清醒後，決心犧牲自己性命，換來寧安城平靜。白爍親眼目睹爸爸離世，誓言要變強為父報仇。

以手指搞笑重演吻戲

白鹿與敖瑞鵬劇中情感甜虐交織，兩人戲外關係友好，日前他們直播分享劇中甜蜜情節，搞笑以手指扮咀嘴還原經典「蜻蜓點水吻戲」，敖瑞鵬的手指先被白鹿的手指輕輕觸碰，畫面含蓄，下一秒敖瑞鵬突擊用手指狂啄白鹿的手指，白鹿猝不及防，忍不住大笑，連忙說：「沒有這麼激烈，不要嚇到別人！」敖瑞鵬繼續啄她的手指，還用霸道口脗說：「這才是本殿的吻！」逗得網民爆笑。

被封「CP百搭體質」的白鹿跟任何男星合作都很有CP感。她說：「我覺得這次跟敖瑞鵬合作也挺好，證明我們雙方都進入角色，大家才會覺得我們很登對。」

敖瑞鵬被封「行走歡樂泉源」

敖瑞鵬私下個性調皮，被形容是拍攝現場的「行走歡樂泉源」，和劇中冷酷霸道的妖族大神形象完全相反，拍戲時總是靜不下來，非常活躍。白鹿自爆常看敖瑞鵬拍的搞笑短片，佩服拍檔隨時隨地都能在自嗨的精神狀態。

敖瑞鵬稱因為想把最真實的一面展現給大家看，他跟白鹿一起拍片跳無厘頭「你為什麼放風箏」舞，創下高點擊率，敖瑞鵬笑稱，「有陣子都不知道要發什麼影片，感覺很難超越。」