前童星葬身火海 Miley Cyrus憶舊居災情

【明報專訊】加州山火肆虐，不少荷李活歌影星聚居的太平洋斷崖及馬里布等地成為重災區。童星出身的Rory Sykes罹患腦麻痹，其母Shelley在社交平台表示Rory前日逝世，終年32歲。據報他們位於馬里布的莊園屋頂着火，曾試圖撲救，由於缺水而不果。Rory因行動不便，最終來不及逃離火場。另外，《F檔案》祖沙積遜（Joshua Jackson）、《龍珠：全新進化》美籍韓裔女星Jamie Chung的住所分別被山火吞噬。據報曾借給《傳媒家族繼承人》取景的豪宅，亦付諸一炬。

另一方面，女歌手Miley Cyrus位於馬里布的豪宅7年前遭山火焚毁，她當時曾幫手成立相關慈善基金；近日山火肆虐，再次勾起她的傷心回憶，對於災民遭遇，她感同身受，並列出一系列慈善組織名單的連結，包括她有份成立的馬里布基金，稱已私下支持，希望粉絲亦能慷慨解囊，幫助災民及消防與救護員。

此外，美國演員公會宣布捐出100萬美元（約780萬港元）賑災；下月2日舉行的格林美音樂頒獎禮，仍在商討會否延期；上周二爆發山火後撤離住所並上載多條短片報告災情的《薩爾瓦多》男星占士活士（James Woods），前日更新社交平台，稱雖然被告知家園已毁，但回家後發現住所倖存，覺得「奇蹟發生了」。